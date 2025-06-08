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培育醫療保健生力軍 北護大畢典校長勉敢做夢實現

2025/06/08 09:49

北護大今年有1663名學士、碩士及博士畢業生。（北護大提供）

北護大今年有1663名學士、碩士及博士畢業生。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北護理健康大學昨（7）日舉辦113學年度畢業典禮，校長吳淑芳勉勵畢業生敢於做夢，也敢於實現；典禮嘉賓，北榮院長陳威明則肯定校方培育優秀人才的貢獻，其院內護理師3分之1以上來自北護大，相信這是醫院連續2年被國際媒體評為全球前250大醫療機構的重要關鍵之一。

今年北護大共有1663名學士、碩士及博士畢業生，畢業典禮主題設定為「Dare to Dream, Dare to Achieve」敢做夢，也敢於實現夢想。吳淑芳鼓勵畢業生們勇於設定目標，積極實踐，在人生舞台上無畏前行，創造屬於自己的燦爛人生。

吳淑芳致詞指出，在人生舞台上，每個人都渴望發光發熱，展現最獨特的自己，忠於內心的選擇，在未知旅途中無畏前行；勇於承擔責任，從挑戰中淬鍊成長。她並引用賈伯斯及海倫凱勒名言，鼓勵學生夢想只要是真心所願，就值得用一生去追尋，且只有經過考驗與磨難，靈魂才會更堅強。

吳淑芳也對畢業生表示有信心，相信已準備好學會堅持與突破，也學會照顧他人與關懷社會。從學校畢業，走向社會，走向世界，不論未來是醫療前線的守護者，還是創新健康科技的開拓者，懷抱夢想，勇於實踐，邁向未來，綻放出屬於自己獨一無二的光芒。

陳威明則提到，北護大培育無數優質的學生，在全台灣各個臨床領域及行政單位發光發熱。院內3141位護理師有3分之1以上來自北護大，19位督導長有13位來自北護大，4位副主任中也有3位是北護的校友，甚至護理部主任沈青青也是北護大的校友。

陳威明認為，「沒有優秀的護理，成就不了偉大的醫療」，北榮能連續2年進入Newsweek全球250大，也是台灣唯一進榜的醫療機構，北護大貢獻良多。

校友會理事長王志雲表示，在校所學不只專業技能，更是一種對生命尊重與照顧的態度。世界需要有溫度的專業者，有信念的實踐者，無論是踏入職場，或繼續深造，都要帶著在北護所學的知識與精神，勇敢地走向未來。未來更能有機會再次回到母校，進修、分享或教學，把經驗傳承下去。

台北護理健康大學昨舉辦113學年度畢業典禮，校長吳淑芳勉勵畢業生敢於做夢，也敢於實現。（北護大提供）

台北護理健康大學昨舉辦113學年度畢業典禮，校長吳淑芳勉勵畢業生敢於做夢，也敢於實現。（北護大提供）

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