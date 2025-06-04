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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》缺鐵只能狂嗑肉？ 吃對「這蔬菜」鐵質大進補

2025/06/04 18:32

營養師表示，不常見的紅鳳菜富含鐵質，營養價值超高，和肉類所含鐵質相比，吸收率雖偏低些，但對於女性和素食者來說，可說是補給鐵質的好幫手。（資料照）

營養師表示，不常見的紅鳳菜富含鐵質，營養價值超高，和肉類所含鐵質相比，吸收率雖偏低些，但對於女性和素食者來說，可說是補給鐵質的好幫手。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臉色蒼白、易頭暈是貧血者常見症狀，卻往往被認為只是睡不飽、精神差，不知其實身體已缺鐵。營養師廖欣儀分享，不常見的紅鳳菜富含鐵質，營養價值超高，和肉類所含鐵質相比，雖然吸收率偏低些，但對於女性和素食者來說，可說是日常飲食補給鐵質的好幫手。

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文表示，紅鳳菜不僅少見，許多人也很少吃。這種看起來有點低調的蔬菜，其實營養價值超高，根據食品成分資料庫內容指出，每100克的紅鳳菜，含有6毫克的鐵質；換句話說，吃個兩份半就能達到1位成年女性每天的鐵質建議攝取量；對於女生和素食者來說，吃對蔬菜也能大補「鐵」。

不過，廖欣儀說，須提醒大家與動物性的鐵質來源，如紅肉等相比，植物性的鐵質比較不容易被吸收，因此，攝取紅鳳菜時，建議搭配富含維生素C的食材，例如：飯後吃水果、番茄等，均有助鐵質吸收。

營養師說，植物性的鐵質較不易被吸收，因此，攝取紅鳳菜時，飯後可搭配含維生素C的水果、番茄等，有助鐵質吸收；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，植物性的鐵質較不易被吸收，因此，攝取紅鳳菜時，飯後可搭配含維生素C的水果、番茄等，有助鐵質吸收；示意圖。（圖取自freepik）

至於如何料理紅鳳菜最合適？廖欣儀表示，紅鳳菜最簡單的吃法就是炒麻油、薑片，也可用蒜頭快炒，香氣滿溢。此外，紅鳳菜也是傳統月子餐裡常見菜色之一，屬於溫補又富含鐵質，對於產後女性補氣補血很有幫助。

另，廖欣儀也曾於臉書專頁發文補充，素食者較葷食者更容易缺乏鐵質，但只要注意以下4項重點，也能避免鐵質攝取不足：

1. 多攝取高鐵質的植物性食物：如豆類、綠葉蔬菜、全穀類、堅果類、乾果類等。

2.搭配高維生素C的食物一起吃：攝取鐵含量豐富的食物，建議搭配富含維生素C的食物，可增加鐵質吸收率。

3.茶或咖啡勿隨餐飲用：咖啡或茶飲中的單寧酸會與食物中的鐵結合，進而降低鐵質吸收率，建議於餐後2小時再飲用較佳。

4.避免與鈣片同時補充：鐵與鈣有拮抗作用，彼此會競爭吸收，若想補充鐵與鈣，建議每天輪流吃較適當。

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