三峽北大國小車禍 新北牙醫師公會無償為傷童重建笑容

新北市牙醫師公會理事林子盟表示，他們推動「無償牙科重建醫療」，希望讓大家知道，他們願意主動接觸家屬、孩子、傷者。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，78歲余姓老翁開車突然暴衝至接送區，造成3死12傷，震驚全台社會。三峽區安溪國中發起17校「手牽手」大合唱，盼為地方撫平傷痛，新北市牙醫師公會發起「無償牙科醫療重建行動」，為傷者提供免費口腔重建照護，預估可為每位傷患省下約10萬元醫療費。

無償醫療發起人、新北市牙醫師公會理事林子盟表示，「當光照進來，黑暗就要離開」，除了捐款聲援，身為牙醫師必須做更多事，後來推動「無償牙科重建醫療」讓大家知道，他們願意主動接觸家屬、孩子、傷者。談起車禍事件，林子盟一度哽咽至說不出話。

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新北市牙醫師公會理事長溫世政說，為了簡化申請流程，公會設立統一聯絡窗口，為傷者統籌醫療事宜，無償醫療項目包括全面口腔檢查、X光影像評估、創傷牙齒保存、修復與假牙重建（個別化治療計畫與專案管理），全程由專業牙科團隊執行與追蹤，並依據每位傷者情形客製化治療。

溫世政強調，「這場意外帶來無可抹滅的傷痛，他們雖無法挽回生命，但能用專業陪孩子有復原之路」，重建費由醫師負擔，預計為每位傷者省下約10萬元醫療費。需要協助的傷者家屬可聯繫，牙醫師公會劉專員 02-89613706#16或李專員 02-89613706#23。

事件發生後，安溪國中發起17校大合唱，師生齊唱抗SARS歌曲「手牽手」，希望帶給傷痛中的人力量，MV上架以後已超過5000人次觀賞。

市議員卓冠廷表示，感謝恩主公醫院、新北牙醫師公會與大同牙醫診所願意提供車禍12名傷者無償牙科醫療，還提供到宅服務，協助學童重建口腔健康。他想到這些受傷、失去親友的孩子們，心情還未平復，重點不只是社會做了什麼，而是讓傷患知道，台灣社會關心他們，從身心都要照顧好傷者，才會真正讓笑容重現。

新北市牙醫師公會理事長溫世政（前排中）、新北市牙醫師公會理事林子盟（前排左2）等人發起「無償牙科醫療重建行動」，為傷者提供免費口腔重建照護。（記者陳奕劭攝）

安溪國中發起17校大合唱，師生齊唱抗SARS歌曲「手牽手」，希望帶給傷痛中的人力量。 （翻攝自Youtube「新北市安溪國中」）

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