自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

靠超微創側腹脊椎融合手術 84歲退休師不靠輪椅度日

2025/06/04 11:36

大甲李綜合醫院神經外科副院長李偉裕說，目前脊椎使用超微創側腹脊椎融合手術。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院神經外科副院長李偉裕說，目前脊椎使用超微創側腹脊椎融合手術。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕彰化縣一名退休的84歲體育女老師，3個月前突然腳開始痛麻，舉步維艱，到醫院檢查發現，第2、3節脊椎因老化壓迫到神經，與醫師討論後決定開刀。醫師採用自費「超微創側腹脊椎融合手術」，患者術後再2至3天便能出院。患者說，有其他醫師認為她年紀大，建議不要開刀，但她認為，「有權力決定自己怎麼過日子」，術後恢復日常行走能力，讓她慶幸選擇手術。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者在多年前因為脊椎退化，曾經動過脊椎第3、4、5節手術，隨著年紀增長，2、3節的脊椎又老化滑脫壓迫到神經，導致下半身麻又痛，造成行動不便而求診。

女患者第2、3節脊椎因老化壓迫到神經。（記者張軒哲攝）

女患者第2、3節脊椎因老化壓迫到神經。（記者張軒哲攝）

這種情況一般手術需從背部切開，拔除原本骨釘，過程中需切開脊椎肌肉，失血量多，大約一千CC，現在新型脊椎微創手術跟以前傳統不同，新型微創手術是從側腹進入，傷口只需3公分，手術過程中失血量大約只有一百CC，少於傳統手術失血量上千CC，而且能避免背部肌肉脊椎的破壞，肌肉不用切開，不會造成萎縮，降低很多手術中的風險，而且不用拔除原本骨釘，對年紀大的患者負擔比較輕。

李偉裕說，這種新的微創脊椎手術進行已經6年，累積病例至少500件個案。由於該類型的手術需要較高的技巧與熟練的經驗，很多醫師不敢貿然進行，因此他在醫院成立「OLIF（斜前方入路腰椎椎間融合術）微創訓練中心」，特別開放他院醫師學習觀摩，讓更多的醫師學習新技術，能受惠更多的患者。

退休體育女教師因脊椎老化壓迫到神經而手術。（記者張軒哲攝）

退休體育女教師因脊椎老化壓迫到神經而手術。（記者張軒哲攝）

患者表示，她原本擔任體育老師、專長是羽球，第一次脊椎手術前，很忌諱開刀，擔心手術後「人生就變黑白了。」家人帶著她四處求醫，跑遍中部各大醫學中心，最後才到大甲李綜合醫院手術。有其他醫院的醫師認為她年紀這麼大，勸她不應該再手術開刀，但是覺得，不想靠坐輪椅過餘生，因此，決定再讓脊椎開刀。

李偉裕表示，過去傳統的脊椎手術傷口大流血量多，背肌破壞度大，對於年紀較大的長輩，可能動刀的風險較大且術後都要休養很久，現在技術大幅提升，克服過去傳統手術中的風險，感染力低，高齡的患者在術前作評估後就能手術，年紀不會是決定要不要手術的考量的唯一因素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中