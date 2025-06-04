靠超微創側腹脊椎融合手術 84歲退休師不靠輪椅度日

大甲李綜合醫院神經外科副院長李偉裕說，目前脊椎使用超微創側腹脊椎融合手術。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕彰化縣一名退休的84歲體育女老師，3個月前突然腳開始痛麻，舉步維艱，到醫院檢查發現，第2、3節脊椎因老化壓迫到神經，與醫師討論後決定開刀。醫師採用自費「超微創側腹脊椎融合手術」，患者術後再2至3天便能出院。患者說，有其他醫師認為她年紀大，建議不要開刀，但她認為，「有權力決定自己怎麼過日子」，術後恢復日常行走能力，讓她慶幸選擇手術。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者在多年前因為脊椎退化，曾經動過脊椎第3、4、5節手術，隨著年紀增長，2、3節的脊椎又老化滑脫壓迫到神經，導致下半身麻又痛，造成行動不便而求診。

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女患者第2、3節脊椎因老化壓迫到神經。（記者張軒哲攝）

這種情況一般手術需從背部切開，拔除原本骨釘，過程中需切開脊椎肌肉，失血量多，大約一千CC，現在新型脊椎微創手術跟以前傳統不同，新型微創手術是從側腹進入，傷口只需3公分，手術過程中失血量大約只有一百CC，少於傳統手術失血量上千CC，而且能避免背部肌肉脊椎的破壞，肌肉不用切開，不會造成萎縮，降低很多手術中的風險，而且不用拔除原本骨釘，對年紀大的患者負擔比較輕。

李偉裕說，這種新的微創脊椎手術進行已經6年，累積病例至少500件個案。由於該類型的手術需要較高的技巧與熟練的經驗，很多醫師不敢貿然進行，因此他在醫院成立「OLIF（斜前方入路腰椎椎間融合術）微創訓練中心」，特別開放他院醫師學習觀摩，讓更多的醫師學習新技術，能受惠更多的患者。

退休體育女教師因脊椎老化壓迫到神經而手術。（記者張軒哲攝）

患者表示，她原本擔任體育老師、專長是羽球，第一次脊椎手術前，很忌諱開刀，擔心手術後「人生就變黑白了。」家人帶著她四處求醫，跑遍中部各大醫學中心，最後才到大甲李綜合醫院手術。有其他醫院的醫師認為她年紀這麼大，勸她不應該再手術開刀，但是覺得，不想靠坐輪椅過餘生，因此，決定再讓脊椎開刀。

李偉裕表示，過去傳統的脊椎手術傷口大流血量多，背肌破壞度大，對於年紀較大的長輩，可能動刀的風險較大且術後都要休養很久，現在技術大幅提升，克服過去傳統手術中的風險，感染力低，高齡的患者在術前作評估後就能手術，年紀不會是決定要不要手術的考量的唯一因素。

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