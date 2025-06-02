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健康網》端節後也能「粽」情享受！ 6招除脹氣顧腸胃

2025/06/02 16:28

營養師說，想消化家中未吃完的粽子，又擔心腸胃脹氣，食用時，可先吃生鮮蔬菜，除了提供天然酵素與膳食纖維，也可助消化；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，想消化家中未吃完的粽子，又擔心腸胃脹氣，食用時，可先吃生鮮蔬菜，除了提供天然酵素與膳食纖維，也可助消化；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節已過，是否家中仍有不少粽子未吃完？功能醫學營養師呂美寶表示，吃粽子容易消化不良，可能與腸道菌叢失衡等因素相關。想要健康安心吃，建議選擇糯米比例少的粽子，餐前搭配無糖醋飲與消化酵素，並與蔬菜一起食用；餐後可飲用山楂陳皮茶並出門散步，有助解膩、胃排空與腸道蠕動。若仍有不適，日常或可補充益生菌調整腸胃。

腸道菌叢失衡致消化不良

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文表示，吃粽子容易胃脹、胃痛、消化不良，可能與年紀影響腸道功能等有關。不過，進一步來看，這不只是吃太飽的問題，而是腸胃難以處理這些難消化的澱粉、高蛋白、高脂組合示警訊號。當出現這些狀況時，表示腸胃很可能出現以下問題：

消化酵素不足：隨著年齡增長，胃酸、胰酵素等消化液分泌逐漸減少。特別是吃到粽子，若未有足夠的酵素分解，未消化的食物殘渣就會滯留腸道，引發發酵、脹氣，甚至腐敗產物堆積。

腸道菌叢失衡：當益菌減少、壞菌增加時，消化過程容易出現異常發酵。像粽子這種高脂、高糖的食物，正是壞菌的最愛，它們產氣、產生毒素，進一步削弱腸道屏障，引發慢性發炎。

腸漏症：當腸黏膜發炎受損、通透性上升，未完全消化的大分子食物碎片與毒素 就能穿透腸壁進入血液，引發免疫過敏與腸胃症狀。

膽汁分泌與流動不佳：膽汁對於脂肪消化至關重要，中壯年與長者常見膽汁不足或膽道鬱積滯留。當吃下高脂肪的粽子，膽汁卻來不及流到腸道或分泌不足，就會出現脹悶、噁心、脂肪吸收不良等問題。

餐前搭配無糖醋飲、飯後飲用山楂陳皮茶 

此外，呂美寶建議，吃粽子前後做好以下6點不僅有助消化，也可緩解脹氣：

1.選擇升級粽子：糯米比例可減少，並與高纖食材搭配。譬如：五穀粽、素食粽等，或是吃半顆就好。

2.與生鮮蔬菜一起食用：生鮮蔬菜先吃，可提供天然酵素與膳食纖維，幫助消化。

3.無糖醋飲與消化酵素：餐前可搭配無糖醋飲與消化酵素。無糖醋飲如有機蘋果醋有助胃酸分泌，降低酸鹼值，有助腐蝕食物。消化酵素可幫助分解粽子中的澱粉、蛋白質與脂肪，減輕腸道消化負擔。

4.飲用山楂陳皮茶：山楂、陳皮能輔助脂肪分解，增加膽汁排出量，也能緩解一些油膩感，適合飯後溫飲一杯。

營養師表示，山楂可輔助脂肪分解，增加膽汁排出量，也能緩解一些油膩感，搭配陳皮沖泡，適合飯後溫飲一杯。（資料照）

營養師表示，山楂可輔助脂肪分解，增加膽汁排出量，也能緩解一些油膩感，搭配陳皮沖泡，適合飯後溫飲一杯。（資料照）

5.餐後散步：吃完粽子可輕鬆散步15-30分鐘，有助胃排空與腸道蠕動，也是一種溫和有效的腸胃按摩。

6.平時補充益生菌：如果飲食都算健康正常，卻還是腸道不適，如容易腹脹、便秘或腹瀉，可食用益生菌調整一段時間，若問題仍未解，建議與醫師營養師做進一步諮詢。

呂美寶強調，粽子不是不能吃，只要提前為腸胃做好準備，搭配食物、營養素，也能同時守護腸胃健康。

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