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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》健身不是狂練 美專家：休息才是進步關鍵

2025/06/01 19:02

專家表示，「恢復做得越好，訓練成效就越明顯」，不僅適用於頂尖選手，對於每位想透過運動增進健康的人都一樣重要；情境照。（圖取自freepik）

專家表示，「恢復做得越好，訓練成效就越明顯」，不僅適用於頂尖選手，對於每位想透過運動增進健康的人都一樣重要；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健身文化中，「不休息」與「每日訓練」常被視為自律與堅持的象徵，但這種觀念往往忽略了休息的重要性，健康與保健專家達娜·桑塔斯（音譯，Dana Santas）從她20多年的經驗觀察到「恢復做得越好，訓練成效就越明顯」，不僅適用於頂尖選手，對於每位想透過運動增進健康的人都一樣重要。

CNN》報導，若總是感到痠痛、僵硬或進步停滯，很可能是因為沒有給身體足夠的休息。事實上，訓練帶來的成效多半發生在休息期間，是身體修復組織、補充能量、重整神經系統的關鍵時機。忽視這個過程，不僅不會變得更強，反而容易導致疲勞、受傷或成效倒退。

桑塔斯表示，高強度或阻力訓練會造成肌肉微損傷與生理壓力，若能充分休息，身體才有機會強化修復與適應，進而增強力量與體能表現。反之，長期忽略恢復，壓力就會在體內堆積，引發慢性疲勞、表現下滑、情緒波動、睡眠障礙，甚至增加受傷風險。

桑塔斯說，有效的休息分為：被動休息（如泡澡、午睡、閱讀等）、主動恢復（如散步、溫和瑜伽、簡單的活動性訓練、泡沫滾軸等）以及修復性恢復（如腹式呼吸、冥想、按摩等針對神經系統進行調整）。根據身體狀態選擇合適的休息方式，才能真正恢復身心。

理想的一週訓練與休息規劃

●2-3天高強度的力量或有氧訓練。

●2-3天主動恢復，包含散步或輕度活動。

●1天修復性恢復，進行呼吸訓練或身體放鬆照護。

●視情況增加1天被動休息，只放鬆。

桑塔斯強調，或許覺得自己訓練夠努力、飲食得當、保持活躍，但如果忽略休息與恢復，一切努力可能都無法真正發揮效果。休息不是可有可無，而是必須的。訓練會讓身體崩解，而恢復則讓身體重建。同時重視兩者，會感覺更好、表現更好，並能長期穩定地進步。

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