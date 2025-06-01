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健康網》寶寶難搞？ 美研究：唱歌給他們聽能穩定情緒

2025/06/01 14:48

研究證明，唱歌可以對嬰兒帶來實際的健康效益、穩定他們的情緒；情境照。（圖取自freepik）

研究證明，唱歌可以對嬰兒帶來實際的健康效益、穩定他們的情緒；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論語言、無論種族，似乎「唱歌給寶寶聽」是照顧者的共通性。耶魯大學最新研究發現，唱歌給他們聽是一種簡單、安全又免費的方式，有助於改善他們的心理健康，還能提高父母與嬰兒的生活品質。對此，耶魯大學兒童研究中心博士後研究員、該研究共同第一作者趙恩（音譯，Eun Cho）表示，研究證明，唱歌可以對嬰兒帶來實際的健康效益、穩定他們的情緒。研究發表在《兒童發展》（Child Development）。

研究找了110名父母及其嬰兒，其中大多數嬰兒年紀未滿4個月，將他們隨機分為2組，鼓勵其中一組頻繁地唱歌寶寶聽，並提供適合嬰兒曲目的卡拉OK版本教學影片給家長，將這些音樂融入日常生活中，實驗進行4週，期間家長全天候透過智慧型手機回答嬰兒情緒、煩躁程度、安撫時間、照顧者情緒和音樂行為頻率相關的問題，對照組的56名父母也在初次實驗後4週內接受相同干預。

研究人員發現，即使沒有事前跟家長說「當寶寶煩躁的時候，你應該給他唱歌」，但家長自然而然選擇用音樂來安撫煩躁的寶寶。對此，研究首席研究員、兒童研究中心兼職副教授、音樂實驗室主任塞繆爾·梅爾（音譯，Samuel Mehr）表示，家長本能傾向使用音樂來做為管理嬰兒情緒的工具，因為他們很快地發現，用唱歌來安撫挑剔的嬰兒是多麼有效。

梅爾進一步指出，據調查顯示，和對照組相比，唱歌組的嬰兒，整體情緒有明顯改善，這不僅僅是對音樂的直接反應。雖然該研究沒有針對照顧者的情緒作探討，但他認為，有照顧過嬰兒的人都知道，嬰兒的情緒會影響到周遭每個人，如果他們的情緒能夠改善且持續一段時間，很可能對健康有其他益處。

研究團隊認為，唱歌對嬰兒的好處可能比目前研究顯示地還要強，因為該研究僅進行4週就有顯著效果，且在進行介入之前，音樂組的家庭就特別熱愛音樂，這代表著，對於不依賴音樂來安撫嬰兒的來說，唱歌的安撫效果或許更強。家長透過音樂向寶寶發出明確訊號「我在附近，我聽到你，我在照顧你」，顯然寶寶有在聽。

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