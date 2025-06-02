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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》B群不只提神 醫：控制體重、穩定情緒也需要

2025/06/02 09:27

醫師指出，從代謝醫學的角度來看，B群就像代謝引擎中的「火星塞」，幫助你把吃進去的食物，轉化成真正可用的能量；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，從代謝醫學的角度來看，B群就像代謝引擎中的「火星塞」，幫助你把吃進去的食物，轉化成真正可用的能量；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藥妝店營養補充品架上琳琅滿目，大家最耳熟能詳的莫過於維生素B群，內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，從代謝醫學的角度來看，B群就像代謝引擎中的「火星塞」，幫助你把吃進去的食物，轉化成真正可用的能量，還牽涉到情緒、自律神經、荷爾蒙、甚至是燃脂效率。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，不少人覺得「不知道補什麼勉強選B群」「大家都在講B群，好像就是很普遍的保健食品選項」，她其實非常能理解這種想法，補營養素這件事，我們太容易只看熱門關鍵字，卻忽略了那些真正默默撐住健康的營養支柱。其中維生素B群，就是最常被低估的。

陳潔雯說，沒B群，再多營養也「轉」不成能量。像是想燃脂、瘦身、運動增肌？少了B群這個「轉換開關」，效果打折；壓力愈大、B群流失愈快，你越累越焦躁，越需要它，但壓力一大、睡不好，反而B群最先被消耗；女性月經、貧血、素食都容易缺乏葉酸與B12，長期下來，可能會覺得疲倦、容易喘、皮膚蠟黃，甚至影響情緒與荷爾蒙；有些人基因突變也會影響B群的吸收與利用。

陳潔雯提到，即使飲食看起來正常，也可能潛在缺乏B群，因此如果你正在控制體重、調整荷爾蒙、練習穩定情緒、想要提升代謝效率，別忘了把B群納入你的基本營養策略，它是默默撐住你日常代謝的關鍵。

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