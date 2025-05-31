健康網》6款粽子熱量比一比 南部粽排3 「它」第1

營養師以常見6種粽子做比較，長條型的湖州粽糯米黏性高，以一顆重量250g的湖州粽來說，熱量為538大卡排第1。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（31）日就是端午節，應景食物粽子種類多，各有愛好者。營養師黃品瑄於臉書「營養師品瑄」發文介紹6款常見粽子，其中，熱量最高的是湖州粽，一顆538大卡，最低的是鹼粽，一顆144大卡，而常見的南部粽排第3，一顆426大卡。

鹼粽無內餡熱量低

黃品瑄表示，粽香撲鼻令人食慾增；想大快朵頤，也要知道熱量、聰明吃。以北部粽、南部粽、客家粿粽、湖州粽、素粽、鹼粽熱量比一比，排名第1的湖州粽為長條型，糯米黏性高，熱量也最高；常見的油飯型北部粽，一顆熱量居次為528大卡；清蒸型的南部粽較濕潤，以426大卡排第3；再來依序是無肉且以豆腐、香菇、花生等製作的素粽、口感Q彈的客家粿粽以及熱量最低的無內餡鹼粽。

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3原則聰明健康吃

黃品瑄說，吃粽子除本身熱量需留意外，若習慣搭配醬料，熱量陷阱也不得輕忽。以一湯匙份量來說，常見沾醬熱量如下：醬油膏15kcal、甜辣醬17kcal、花生粉35kcal、辣椒醬4.5kcal。由此可知，佐醬也會吃下不少隱性熱量，因此應盡量避免。此外，由於粽子油膩較不消化，享用時建議掌握以下3原則：

1.搭配無糖茶飲：喝茶能去油解膩，有助攝食不卡喉。

2.搭配蔬菜湯或燙青菜：以膳食纖維幫忙解膩，均衡營養。

3.別貪心連吃3顆：粽子吃1顆就很有飽足感，應避免過食。

至於如何安心吃粽無負擔？除上述3點外，黃品瑄曾於臉書發文提及，除了茶飲，也可搭配其他助消化飲品，例如：飲用蘋果醋、薑茶、薄荷茶等。另因許多粽子以糯米製作不易消化，且容易造成脹氣，建議食用時，應盡量細嚼慢嚥。

營養師表示，粽子油膩不消化，建議食用時搭配無糖茶飲，可去油解膩，有助攝食不卡喉；示意圖。（圖取自freepik）

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