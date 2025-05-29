肺結節被誤認是肺癌、肺結核 未料竟是黴菌感染

隨著低劑量電腦斷層篩檢普及，研究統計約50%成人會發現肺結節。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕68歲蔡先生3年前檢查發現肺部有多個結節，先後被診斷罹患肺癌、及肺結核，用藥治療後，病灶皆未改善，再到台中榮總檢查，經手術切片及細菌培養，確診是感染黴菌之一的「肺部隱球菌」，造成肺結節，經對症下藥，接受6個月抗真菌藥物治療後，終於康復。

台中榮總胸腔部呼吸感染免疫科醫師歐偉凡提醒，胸部X光或低劑量電腦斷層檢查是肺癌篩檢利器，約有50%成人會發現肺結節，其中90%為良性，肺癌占5%，另5%為良性腫瘤，有80%是細菌感染等原因，提醒民眾如果發現有肺結節，經治療未改善，應進一步檢查確認，對症治療。

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醫師指出檢查發現有肺結節，並不代表是肺癌，有9成5成良性腫瘤或是其他感染。（記者蔡淑媛攝）

蔡先生肺結節一開始被認為肺癌，接受化療及細胞治療，療程結束後肺結節未減少，再到另一家醫院檢查，則認為是肺結核，服用抗結核藥物治療，由於用藥出現噁心等副作用，後來到中榮進一步就醫。

歐偉凡評估蔡先生不咳、不喘，症狀表現並不典型，手術切除病灶取得組織檢體，檢驗確認為肺部隱球菌感染，經抗真菌藥物治療後，病灶消失，病情明顯改善。

歐偉凡指出，隱球菌常存於土壤或鳥類糞便中，在免疫正常者中感染較少見，蔡先生確診是肺部隱球菌感染，可能與他曾從事畜牧業及年紀大有關，透過藥物可完全治癒，但是如果未治療，嚴重可能造成肺炎，甚至可能蔓延到腦炎致死；而之前被誤認為是肺癌，則是為良性腫瘤「類癌」。

歐偉凡醫師指蔡先生感染肺隱球菌，形成多個肺結節，結節外形與肺癌、肺結核相似，必須進一步精準檢查。（記者蔡淑媛攝）

歐偉凡醫師指蔡先生肺部有多個結節，確認為隱球菌感染，對症下藥治療後康復。（記者蔡淑媛攝）

中榮呼吸感染免疫科醫師莊子逸則指出，另一名65歲孫姓婦人在外院X光檢查發現肺部多個結節，開刀切片診斷是肺結核，服抗結核藥物治療，因飽受藥物副作用困擾，追蹤檢查肺結節不減反增，轉介到中榮以手術取得完整檢體，確診為非結核分枝桿菌感染，這是不會傳染且可控制的疾病，讓她卸下罹患傳染疾病的心理負擔，也不用再吃藥。

莊子逸醫師指孫小姐在外院X光檢查中發現肺部多個結節被診斷為肺結核，進一步檢查是非結核分枝桿菌感染，可以不用治療。（記者蔡淑媛攝）

歐偉凡醫師指出，隨著低劑量電腦斷層篩檢普及，約50%成人會發現肺結節。（記者蔡淑媛攝）

中榮胸腔部呼吸感染免疫科主任黃偉彰表示，民眾胸部X光或電腦斷層檢查時，肺部出現小小的陰影，就是肺結節，指的是肺臟內直徑小於3公分的病灶，常見的原因包括惡性腫瘤、良性腫瘤、感染或血管異常。

黃偉彰指出，中榮成立台灣第一個分枝桿菌中心，透過精準診斷和跨科合作，讓患者接受正確治療，避免恐慌與延誤。統計2020至2023年間，中心診治超過500例疑似結核病患者，其中約15%最終確診為其他疾病，包括非結核分枝桿菌感染、真菌感染等，這些患者因精準診斷而免於錯誤治療。

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