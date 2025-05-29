疫情持續飆！6月底將進高峰 醫：「3場合」戴口罩是MVP

台灣新冠疫情持續升溫，就診人次已超越去年同期。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，台灣的新冠肺炎疫情持續升溫，就診人次也超過去（2024）年同期。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒昨日表示，今（2025）年6月底至7月初，新冠疫情將進入高峰，並指出在醫療機構等「3大場合」，戴口罩仍是MVP。

黃軒於臉書粉專提到，第7波新冠疫情的門診人次一路飆高，上週更衝破4.1萬人次，起跑線就已超越去年的第6波，因此疾管署推估，6月底至7月初疫情將進入高峰，單週就診人次可能達20萬，逼近口罩全面解封時的18萬。

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黃軒也引用多篇國際研究來解釋，口罩依舊是對抗新冠的MVP，包含人體實驗顯示，染疫者配戴「鴨嘴N95」口罩，能減少98%的病毒氣溶膠排出，效能優於KN95口罩、布口罩及外科口罩；《英國醫學期刊》今年指出，在社區流行期間，「任何口罩>不戴口罩」，而醫療與長照機構中，需持續配戴N95等級以上的口罩，才能真正保護脆弱族群；最後，一項系統性回顧整理了24篇研究證實，不論是布口罩、醫用口罩或N95口罩，均能降低感染風險，儘管證據的強度仍受偏倚影響。

另外，黃軒強調在「3大場合」裡，口罩還是要戴好戴滿，像是「醫療機構」，入院時必須戴口罩，以保護自己及醫護人員；「大眾運輸」，車廂密閉、人潮眾多，建議配戴口罩並勤洗手；「暑假出遊」，在室內或擁擠場所應先戴上口罩，然後再放心玩樂。

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