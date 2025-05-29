工作壓力大恐現輕生念頭 精神醫授9招排解法

良好的作息與充足的睡眠，能讓身心獲得休息。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣25歲的陳先生因工作壓力大在家中喝酒、燒炭，所幸及時被家人發現送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療。因擔心其情緒壓力問題，在狀況穩定後，轉介至大千醫療社團法人南勢醫院接受精神科醫師診治。經一段時間治療後，陳男逐漸可面對工作壓力，並適度的紓解壓力問題，重新面對自己的人生。

南勢醫院精神科主任何仁琦表示，當面對工作壓力大時，容易造成心理、生理及行為層面的負面影響。反應在心理層面的情況，可能會出現焦慮、憂鬱、缺乏自信、對工作不滿意等情緒困擾，若是長期壓力則可能導致焦慮症、憂鬱症、適應障礙症等精神疾病，嚴重時可能出現無法控制的負面思考，甚至有自殺念頭。

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何仁琦進一步說明，若反應在生理層面上，常見的症狀包括頭痛、頭暈、胸悶、腸胃不適（如拉肚子、便秘）、頻尿、發麻、冒冷汗等，這些症狀往往醫學檢查無明確病因，屬於「身心症」。

一旦長時間下來會影響自律神經，導致高血壓、心律不整、心臟血管疾病，甚至增加腦中風風險。行為層面則會出現睡眠障礙（如失眠、淺眠、半夜易醒）、精神不振、情緒易怒、家庭氣氛惡化、人際關係緊張等。部分人會依賴安眠藥或酒精，甚至發展成藥物成癮或酒精中毒。嚴重者可能頻繁請假、工作表現下降，甚至離職。

面對工作壓力，何仁琦建議以下列方式來處理：

1.意識與接納壓力：要正視自己的壓力狀態，承認壓力的存在是正常的。

2.規律運動：運動能釋放多巴胺、內啡肽，有助於情緒穩定與壓力釋放。建議選擇自己喜歡的運動並持之以恆。

3.深呼吸與冥想：深呼吸、正念冥想能幫助放鬆身心，減少焦慮與壓力感。

4.與人溝通、尋求支持：與家人、朋友或同事分享壓力，獲得理解與支持，有助於情緒調適。

5.良好生活型態管理：保持規律作息、充足睡眠、均衡飲食，安排休閒活動，讓身心獲得休息。

6.時間與工作規劃：合理安排工作與休息時間，善用時間管理工具，避免過度加班。

7.培養興趣與嗜好：發展個人興趣，有助於轉移壓力、提升生活滿意度。

8.調整思考與態度：學習彈性思考，適時調整對工作的期待與目標，避免鑽牛角尖。

南勢醫院精神科主任何仁琦指出，工作壓力無可避免，除了自我調適，必要時可尋求醫療協助，幫助改善壓力問題。（大千醫院提供）

9.尋求專業協助：若壓力已影響生活功能（如失眠、無法工作、出現自殺念頭），且持續超過2週，應儘速尋求精神科醫師或心理師協助，接受藥物治療與心理輔導。

工作壓力是現代人無法避免的挑戰，若未妥善管理，容易引發多種身心問題。何仁琦建議，除了自我調適外，必要時應尋求專業協助，才能有效紓解壓力，維護身心健康。

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