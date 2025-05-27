健康網》通勤別再滑手機！ 醫授「5運動」不流汗疲勞BYE

醫師分享，通勤族搭捷運別顧著滑手機，可以透過5個靜態運動來鍛鍊身體；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕通勤族每天上下班，疲累到只想滑手機、放空？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁發文分享5個「靜態通勤運動」，讓人站在捷運裡也可以鍛鍊身體、改善血液循環、舒緩肩頸疲勞，甚至不用流汗、不佔空間、不打擾別人，每天只要花10分鐘，就可以讓代謝與體態默默變好。

站立式核心平衡訓練

●時機：站著，沒座位坐的時候。

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●方法：安全前提下，不靠牆、不抓扶手，雙腳平行與肩同寬，身體挺直、骨盆微收、腹部收緊，維持站姿平衡。

●效果：訓練核心穩定，改善姿勢，預防腰痠背痛。

●進階：可以嘗試單腳微抬，輪流交替抬腳5秒。

坐姿小腿幫浦運動

●時機：坐著時。

●方法：腳掌踩地，腳跟抬起後慢慢放下，像是在踩隱形油門，1組約15下，反覆做。

●效果：促進下半身血液循環，預防靜脈曲張、水腫。

醫師指出，趁著通勤時運動能讓這段時間變成「療癒+鍛鍊」的黃金時光。（資料照）

坐姿深呼吸+肩胛放鬆法

●時機：坐著時。

●方法：吸氣時肩膀往上提，吐氣時肩膀慢慢往下、脖子放鬆，可搭配腹式呼吸，每次5-8下。

●效果：有助於緩解壓力、放鬆緊繃的肩頸，以及穩定自律神經。

手指抓力+前臂訓練（握力練習）

●時機：坐著或站著時。

●方法：使用1個小壓力球、握力器，或是空手「握拳→放鬆」自己的拳頭，每次10下。

●效果：鍛練前臂、增強手部力量，減緩因長時間滑手機而造成的手腕疲勞。

眼球遠近交替焦點（眼睛舒壓操）

●時機：坐著或站著時。

●方法：望遠處5秒（車窗外、對面站牌），再看近處5秒（手機、包包拉鍊），重複幾輪。

●效果：保護視力、舒緩乾澀，減少近距離用眼疲勞。

陳潔雯說，照顧健康不一定要流汗，也可以從日常小動作開始。不需要空出特別的時間，只要換個習慣，就能讓通勤變成「療癒+鍛鍊」的黃金時光。

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