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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

延長照顧服務 全國逾95％公幼開辦

2025/05/27 12:12

為解決家長下班來不及接小孩的困境，教育部開辦公立幼兒園延長照顧服務，據教育部最新統計，全國逾95％公幼已開辦。（教育部提供）

為解決家長下班來不及接小孩的困境，教育部開辦公立幼兒園延長照顧服務，據教育部最新統計，全國逾95％公幼已開辦。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為解決家長下班來不及接小孩的困境，教育部開辦公立幼兒園延長照顧服務，最新統計，開辦率已成長至9成以上，113學年度第2學期全國共計2336園開辦，開辦率達95.35％；其中18個縣市開辦率逾9成，澎湖縣開辦率亦提升至6成。

教育部國教署組長王慧秋說明，為支持家長安心育兒，減輕家長負擔，教育部自113年寒假起，協助各公立幼兒園提供延長照顧服務，採定額收費，無論參加人數多寡，家長都繳相同費用，國教署也增編預算，與各直轄市、縣市政府共同分攤經費，協助公立幼兒園於平日課後及寒、暑期實施延長照顧服務。

王慧秋表示，平日課後每月參加者，每小時35元，半小時20元；臨時參加者每小時50元，半小時30元，寒暑期加托服務，每月2000元；經濟弱勢需要協助之幼兒，免收費。

王慧秋說明，幼兒園於平日下午4時以後及寒暑假期，得視園內家庭不同型態的托育需求，提供延長照顧服務，家長可以自由選擇參加，教育部依公立幼兒園申請意願，同時考量各地方政府甄選作業期程，已核定補助114學年度加置照顧服務人力共540名，全力支持公立幼兒園辦理延長照顧服務，協助家庭育兒，減輕家長負擔。

王慧秋表示，為使父母安心就業及支持學前幼兒照顧品質，教育部將持續與各地方政府合作，共同補助公立幼兒園幼兒參與延長照顧服務所需經費，同時也感謝提供延長照顧服務人員的付出，提供幼兒更加完善的照顧服務。

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