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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

蚊蟲叮咬腫如包？ 醫提醒：大多是兒童過敏非細菌感染

2025/05/27 11:36

醫師表示，兒童皮膚易對蚊蟲叮咬產生強烈反應，本質是過敏性反應，不是細菌感染，不需要使用抗生素治療；示意圖。（資料照）

醫師表示，兒童皮膚易對蚊蟲叮咬產生強烈反應，本質是過敏性反應，不是細菌感染，不需要使用抗生素治療；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蚊蟲肆虐的夏季來臨，不少家長看到孩子被蚊子叮咬後腫得像「過敏爆炸」，便急忙送醫要求使用抗生素。不過，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新指出，兒童出現嚴重腫脹、紅斑、發熱等症狀，多為「Skeeter症候群」，其本質是過敏性反應，而非細菌感染，不需要使用抗生素治療。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文表示，近期常接獲轉診個案，多數為其他醫師初判為蜂窩性組織炎，開立抗生素後病情未改善，經進一步檢查才發現是蚊蟲叮咬引發的強烈免疫反應。這類症狀在2至4歲兒童中更為常見，因其免疫系統尚未發育完全，對蚊子唾液中的抗原特別敏感。

Skeeter症候群的典型症狀，包括叮咬後數小時內紅腫發熱、劇癢，甚至出現眼部腫脹或局部劇烈反應。研究指出，此類反應屬於過敏型炎症，通常會在數天內自然緩解，隨年齡增長與反覆暴露，過敏程度也會逐漸減輕。

烏惟新說明，由於其臨床表現與蜂窩性組織炎相似，許多急診醫師為保險起見會預防性開立抗生素，導致不少兒童無辜暴露於抗藥性與副作用風險中。英國《Family Practice》期刊指出，74%蚊蟲叮咬病例在初次就醫時，即被開立抗生素，遠高於治療所需。

烏惟新接著說，正確處置Skeeter症候群應以局部護理與抗過敏治療為主，包括清洗、冷敷、使用抗組織胺及局部類固醇，並避免過度搔抓導致感染。如出現發燒超過3天、紅腫劇烈擴大或有膿性分泌物，則須考慮細菌感染可能，儘速就醫。建議兒童應穿著長袖、使用安全驅蚊劑、避免積水及加強居家環境清潔，以減少蚊蟲叮咬的機會。

他提醒家長，不必因腫脹就聯想到細菌感染，更不必第一時間就給孩子使用抗生素，避免在治療上走冤枉路，也能減少抗藥性問題的發生。

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