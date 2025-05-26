健康網》靠天然食材陪孩子「涼一夏」！ 醫教做3款水果冰

醫師分享3款自製水果冰：冷凍水果丁、香蕉雪糕、百香果冰球，都是使用天然水果製成，兼顧健康及美味；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，帶孩子出門經過商店的冰櫃時，他們是不是容易被五顏六色的冰品吸引？愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享3款自製水果冰：香蕉雪糕、冷凍水果丁、百香果冰球，都是使用天然水果製成，兼顧健康及美味。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文指出，許多家長都經歷過想讓孩子吃冰消暑，又怕食品添加物太多的掙扎，但冰涼的快樂不一定要靠香料和色素才能達成，天然食材一樣能吃得開心又健康。她分享以下3個天然水果冰的做法，幫助民眾維持身體健康：

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自製3款水果冰

●香蕉雪糕：把香蕉切薄片，鋪平放入冷凍庫，幾小時後就變成綿密的香蕉雪糕，口感就像冰淇淋一樣。

醫師表示，把香蕉切薄片，鋪平放入冷凍庫幾小時，綿密的香蕉雪糕就完成了；示意圖。（圖取自freepik）

​●冷凍水果丁：將​芒果丁、黃金奇異果丁、綠葡萄切小片、剝皮紫葡萄放進冷凍庫，這樣的天然甜味與冰沙口感好涮嘴（水果可依個人口味替換）。

●百香果冰球：百香果切半冰冷凍後，挖出果肉就像現成的冰沙，酸甜又清爽，飯後來1顆超解膩。​

吃冰不怕胖 掌握3原則

●新鮮水果當冰品，注意份量無負擔：建議以每餐「拳頭大小」的水果量為原則，將原本水果份量轉成天然水果冰品，既消暑又不怕血糖飆升。

●運動後吃冰更安心：​如果真的想吃額外的市售冰品，建議在「運動後」吃，​或者多安排一點身體活動，讓吃冰更無負擔。

●親子一起動手做，兼顧營養與陪伴：這些簡單又療癒的冰品DIY，不只是健康選擇，也是親子互動的好機會，可以順便帶孩子了解「食品添加物」，讓孩子更懂得從平時照顧自己的健康。

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