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電商疑違法賣「異位性皮膚炎」藥物 食藥署：可處7年有期徒刑
〔記者吳亮儀／台北報導〕電商平台「蝦皮購物」被發現有業者疑似違法販售「異位性皮膚炎JAK抑制」，引發食品藥物管理署注意，除要求先下架外，也警告這已涉違反藥事法規定，且若「明知為偽禁藥卻意圖販賣」，可處7年以下有期徒刑。
有民眾投訴，蝦皮平台有賣家販售異位性皮膚炎的藥物，經食藥署稽查，發現產品依據外包裝標示分別含有Upadacitinib及Ruxolitinib成分，且都宣稱用於異位性皮膚炎，應以藥品列管，且查都不是屬我國核准的藥品，食藥署已責成網路平台業者將相關販售資訊下架，後續將交由地方衛生局處辦。
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針對現有的這些違規販售，食藥署是否會展開相關網路稽查？食藥署說明，有持續與海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並與地方衛生局合作，主動監控網路非法賣藥或代購行為，若發現有疑似販售偽禁藥情事，則移請地方衛生局行政調查，必要時移請檢警調偵辦。
至於如何讓電商平台避免上架這類商品？食藥署說明，會與電商平台合作，提醒賣家切勿違法販售藥品、請電商平台依食藥署提供關鍵字主動巡查、即時下架非法販售資訊等，並持續宣導勿自網路購買來路不明、標示不清或宣稱療效的產品，如有用藥需求，應就醫或至藥局，循正當管道取得我國核准藥品。
針對蝦皮有賣家販售藥品違反哪些法規？食藥署說明，目前除經我國核准的乙類成藥可由藥商、藥局、百貨店、雜貨店及餐旅服務商於網路零售外，其餘藥品都不得在網路販賣。
非藥商或藥局販售供應藥品，涉違反藥事法第27條第1項規定，可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰；明知為偽藥或禁藥，販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。
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