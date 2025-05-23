健康網》「路怒症」非疾病仍小心 醫：重大交通安全隱憂

近期路怒症備受討論，然醫師提醒這並非正式診斷疾病。（圖取自freepik）

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健康網》「路怒症」備受討論 身心科醫提見解

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期國內發生重大車禍，使得路怒症這個詞備受討論。精神科醫師楊聰財表示，路怒症並非正式的精神疾病診斷名詞，臨床上可能與部分精神疾病相關。若在開車時狂按喇叭、逼車，恐釀大禍；並建議可尋求專業協助。

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路怒症並非正式疾病 有這些狀況當心

楊聰財表示，「路怒症」並不是正式的精神疾病診斷名詞，在《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）中並無「Road Rage」這項疾病。但它常被視為一種憤怒控制障礙，在臨床上可能與以下心理或精神疾病有關聯：

●間歇性爆發性疾患（Intermittent Explosive Disorder, IED）：特徵為對輕微刺激產生不成比例的暴怒與衝動行為，例如罵人、打人、破壞物品等，駕駛時容易出現危險行為。

●反社會型人格障礙（Antisocial Personality Disorder）。

●邊緣型人格障礙（Borderline Personality Disorder）。

●躁鬱症的躁期（Bipolar Disorder, Mania）。

●焦慮症或創傷後壓力症候群（PTSD）導致的過度警覺或驚嚇反應。

與路怒症相關的精神心理疾病與常見症狀行為如下：

●間歇性爆發性疾患：情緒突然爆發、事後懊悔 突然暴怒、狂按喇叭、逼車。

●焦慮症：過度緊張、神經質、易受刺激 無法忍受其他駕駛小錯。

●躁期（躁鬱症）：活力過剩、衝動、過度自信 開快車、罵人、自認「路是自己的」。

●邊緣型人格障礙：情緒不穩、人際衝突多、強烈反應 覺得被挑釁就會失控。

●PTSD（創傷後壓力症候群）：易驚嚇、過度警覺、回避 對交通情境出現過度防衛或報復性行為。

如何看出一個人是否有「路怒症」傾向？楊聰財表示，可從以下幾個面向觀察（連續性與頻率是關鍵）：

●生理表現：心跳加速、冒汗、肌肉緊繃；開車時容易臉紅脖子粗、咬牙切齒。

●行為表現：經常性辱罵他人駕駛（即使對方錯誤微小）；故意逼車、超車、緊跟車尾；下車理論甚至動手（肢體衝突）；曾經因開車與人打架或警察開罰單。

●心理狀態：把「駕駛行為」視為人格冒犯或挑釁；無法容忍慢速、違規、或被超車；開車期間情緒起伏過大，事後懊悔。

路怒症恐是交通安全隱憂 多方法改善

楊聰財認為，路怒症是重大交通安全隱憂之一。安全風險包括：衝動超車導致對撞、車禍；強行擋道或逼車導致他人失控；怒氣沖天導致判斷力降低（無視紅燈、違規變換車道）；過度情緒化的駕駛易導致連環事故或激化雙方衝突（引爆更多路怒）。根據許多國家交通局統計，高達66％的致命車禍與「攻擊性駕駛」有關。

最後楊聰財說明，路怒症雖然不是一項正式診斷，但可以透過心理治療改善。治療方法包括：

●認知行為治療（CBT）：改變對他人駕駛行為的認知框架，學會辨識「觸怒點」與「思考錯誤」（如過度推論、災難化思維）。

●情緒管理訓練：學習深呼吸、放鬆技巧、正念練習；上路前或駕駛過程中自我檢查情緒變化。

●憤怒管理課程（Anger Management Programs）：一般心理諮商所、醫院或法院輔導方案中常見。

●藥物治療（視個案情況）：若合併焦慮症、憂鬱症、躁症，可能搭配 SSRI、穩定情緒用藥等。

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