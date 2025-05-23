自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「路怒症」非疾病仍小心 醫：重大交通安全隱憂

2025/05/23 14:55

近期路怒症備受討論，然醫師提醒這並非正式診斷疾病。（圖取自freepik）

近期路怒症備受討論，然醫師提醒這並非正式診斷疾病。（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》「路怒症」備受討論 身心科醫提見解

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期國內發生重大車禍，使得路怒症這個詞備受討論。精神科醫師楊聰財表示，路怒症並非正式的精神疾病診斷名詞，臨床上可能與部分精神疾病相關。若在開車時狂按喇叭、逼車，恐釀大禍；並建議可尋求專業協助。

路怒症並非正式疾病 有這些狀況當心

楊聰財表示，「路怒症」並不是正式的精神疾病診斷名詞，在《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）中並無「Road Rage」這項疾病。但它常被視為一種憤怒控制障礙，在臨床上可能與以下心理或精神疾病有關聯：

●間歇性爆發性疾患（Intermittent Explosive Disorder, IED）：特徵為對輕微刺激產生不成比例的暴怒與衝動行為，例如罵人、打人、破壞物品等，駕駛時容易出現危險行為。

●反社會型人格障礙（Antisocial Personality Disorder）。

●邊緣型人格障礙（Borderline Personality Disorder）。

●躁鬱症的躁期（Bipolar Disorder, Mania）。

●焦慮症或創傷後壓力症候群（PTSD）導致的過度警覺或驚嚇反應。

與路怒症相關的精神心理疾病與常見症狀行為如下：

●間歇性爆發性疾患：情緒突然爆發、事後懊悔 突然暴怒、狂按喇叭、逼車。

●焦慮症：過度緊張、神經質、易受刺激 無法忍受其他駕駛小錯。

●躁期（躁鬱症）：活力過剩、衝動、過度自信 開快車、罵人、自認「路是自己的」。

●邊緣型人格障礙：情緒不穩、人際衝突多、強烈反應 覺得被挑釁就會失控。

●PTSD（創傷後壓力症候群）：易驚嚇、過度警覺、回避 對交通情境出現過度防衛或報復性行為。

如何看出一個人是否有「路怒症」傾向？楊聰財表示，可從以下幾個面向觀察（連續性與頻率是關鍵）：

●生理表現：心跳加速、冒汗、肌肉緊繃；開車時容易臉紅脖子粗、咬牙切齒。

●行為表現：經常性辱罵他人駕駛（即使對方錯誤微小）；故意逼車、超車、緊跟車尾；下車理論甚至動手（肢體衝突）；曾經因開車與人打架或警察開罰單。

●心理狀態：把「駕駛行為」視為人格冒犯或挑釁；無法容忍慢速、違規、或被超車；開車期間情緒起伏過大，事後懊悔。

路怒症恐是交通安全隱憂 多方法改善

楊聰財認為，路怒症是重大交通安全隱憂之一。安全風險包括：衝動超車導致對撞、車禍；強行擋道或逼車導致他人失控；怒氣沖天導致判斷力降低（無視紅燈、違規變換車道）；過度情緒化的駕駛易導致連環事故或激化雙方衝突（引爆更多路怒）。根據許多國家交通局統計，高達66％的致命車禍與「攻擊性駕駛」有關。

最後楊聰財說明，路怒症雖然不是一項正式診斷，但可以透過心理治療改善。治療方法包括：

●認知行為治療（CBT）：改變對他人駕駛行為的認知框架，學會辨識「觸怒點」與「思考錯誤」（如過度推論、災難化思維）。

●情緒管理訓練：學習深呼吸、放鬆技巧、正念練習；上路前或駕駛過程中自我檢查情緒變化。

●憤怒管理課程（Anger Management Programs）：一般心理諮商所、醫院或法院輔導方案中常見。

●藥物治療（視個案情況）：若合併焦慮症、憂鬱症、躁症，可能搭配 SSRI、穩定情緒用藥等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中