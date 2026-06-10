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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

端午節粽子、夏季水果接力賽 守住健康4大原則一次掌握

2026/06/10 11:57

粽子輕鬆吃無負擔搭配法。（北榮新竹分院提供）

粽子輕鬆吃無負擔搭配法。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午節就快到了，肉粽、荔枝、芒果等應景美食陸續上市，不少民眾從端午連假一路吃到夏季水果盛產季；然而，糯米類粽子、高糖分水果，加上炎熱天氣及長時間待在冷氣房，一容易造成脹氣、脫水、口乾舌燥及血糖波動等問題，營養師教大家掌握「一顆粽、兩拳水果、多喝水、多活動」4大原則！

台北榮民總醫院新竹分院營養師詹緒錦表示，依據過往經驗，端午節後民眾最易出現胃脹氣、消化不良、便秘或血糖升高等情形。問題不一定出在單一食物，而是粽子、水果、含糖飲料及活動量不足等因素共同造成。想要健康享受端午美食，可掌握4大秘訣：

秘訣一：1天1顆粽

傳統肉粽以糯米製成，搭配五花肉、鹹蛋黃及花生等配料，1顆熱量約300至700大卡。一般成人建議每天以1顆拳頭大小的粽子為原則，並直接取代當餐主食，避免再搭配炒麵、米粉或甜點。吃粽子時建議搭配2至3樣蔬菜及半盒嫩豆腐或豆干，增加膳食纖維與蛋白質，也能減少脹氣及增加飽足感。

糖友吃水果3原則。（北榮新竹分院提供）

糖友吃水果3原則。（北榮新竹分院提供）

秘訣二：2拳水果

端午時節正值荔枝、芒果及西瓜盛產季，水果建議以「1個拳頭大小」作為1份量估算原則：荔枝約7至10顆、愛文芒果約半顆、西瓜約1碗切塊、小蘋果一顆、小蕃茄15-20顆。每日建議水果攝取量不超過兩個拳頭大小。糖尿病患者則可優先選擇芭樂、奇異果及蘋果等升糖較平穩的水果。若吃荔枝後容易出現口乾舌燥，除了注意分量控制可增加蔬菜攝取，尤其是絲瓜、苦瓜、竹筍、冬瓜等蔬菜，並搭配充足水分補充。

秘訣三：定時喝水，預防隱性脫水

許多人以為待在冷氣房不流汗就不需要喝水，其實人體仍會透過呼吸及皮膚持續流失水分。尤其高齡長者口渴感較不明顯，更容易發生輕度脫水，進而出現頭暈、疲倦、便秘及食慾不振等情況。建議養成定時喝水習慣，不要等到口渴才喝。每日建議飲水量，每公斤體重約30-35cc，例如︰以體重60公斤的人為例，每日建議飲水量為1800-2100cc（有特殊疾病需限水者，請遵循醫囑），若覺得白開水單調，可搭配無糖麥茶、無糖菊花茶或加入檸檬片增加風味。

秘訣四：待冷氣房常走動，增加日常活動量

近期氣溫持續偏高，不少民眾選擇待在冷氣房避暑，但長時間久坐容易造成熱量消耗下降、體重上升、肌肉僵硬與肌力流失。建議可透過增加「日常活動消耗」，來增加身體熱量消耗，例如：每30-60分鐘起身走動3至5分鐘、多做伸展舒緩動作、平日多爬樓梯少搭電梯、減少久坐等。此外，每週進行累積至少150分鐘中等強度運動，例如︰快走、騎腳踏車、跳舞等，對提升肌力更有幫助。有糖尿病、高血壓及高血脂患者，於飯後進行快走20至30分鐘，有助於血糖、血壓及血脂的控制。 

健康過端午4秘訣。（北榮新竹分院提供）

健康過端午4秘訣。（北榮新竹分院提供）

粽子聰明搭配法。（北榮新竹分院提供）

粽子聰明搭配法。（北榮新竹分院提供）

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