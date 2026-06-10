健康網》乳癌復發最令人害怕 醫揭復發後還有1招延命新希望

乳癌復發是最大惡夢，三軍總醫院乳房外科主任馮安捷表示，醫揭新型ADC藥物帶來曙光；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕港姐吳文忻面對自己的乳癌復發，仍積極治療，如今離世不只帶給親友無限思念，也讓民眾關注乳癌治療。三軍總醫院乳房外科主任馮安捷指出，台灣女性癌症首位，其中以「荷爾蒙受體陽性/HER2陰性」最為常見，其對晚期或轉移性病人造成復發挑戰。隨著醫療科技進步，新一代「Trop-2抗體藥物複合體（ADC）」如同配置GPS的魔法子彈，能精準鎖定癌細胞並毒殺，為晚期病人帶來延長生命的希望曙光。

馮安捷在癌症希望基金會網站上表示，乳癌並非單一疾病，而是根據癌細胞表面的「小天線」—荷爾蒙受體（HR）與 HER2受體來區分不同亞型。癌細胞表面的受體負責接收外來訊號並做出反應。其中，「荷爾蒙受體陽性（HR+）且 HER2 受體陰性（HER2-）」的類型在台灣約佔所有乳癌病人的60%至70%，是亞洲女性最常見的類型。

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港姐吳文忻面對自己的乳癌復發，仍積極治療，如今離世帶給親友無限思念。（圖取自吳文忻IG）

馮安捷表示，針對早期的荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌，治療以治癒為目標，希望病人能完全回歸正常生活。治療手段以手術切除為主，並視情況配合化學治療、放射線治療、抗荷爾蒙藥物以及細胞週期抑制劑等系統性治療。早期病人若能積極配合，5年存活率可達90%以上。

令病人最擔憂的往往是治療失效或復發。馮安捷進一步解釋，當原本的藥物產生抗藥性時，醫師會先確認抗藥性的機制，並建議進行基因檢測。若無特定基因突變，目前醫療界已有更新的武器可供使用。Trop-2 抗體藥物複合體（ADC）這類新型治療，其原理是在化療藥物分子上加裝了一個「GPS 導航系統」，專門鎖定癌細胞表面的Trop-2蛋白質。這類藥物被稱為「魔法子彈」，能精準將高濃度藥物投擲到癌細胞內部進行破壞。

研究顯示，超過8成的荷爾蒙陽性/HER2 陰性乳癌細胞都有 Trop-2 高表現量。這顆「魔法子彈」在毒殺目標後，產生的「旁觀者效應」還能一併清除周邊作怪的癌細胞。目前此類藥物已列入國際治療指南，成為第二線治療的首選建議，能顯著延長病人的存活時間，維持較佳的生活品質。

針對新藥副作用的疑慮，馮安捷提到，雖然Trop-2 ADC可能伴隨白血球降低等副作用，但多數都能透過監測與藥物劑量調整得到良好控制。

癌症希望基金會補充說明，目前乳癌新式標靶治療已陸續納入健保給付，讓部分符合條件的病友能受惠；部分治療則仍需依適應症及給付規範評估是否自費。且呼籲病友，不必因費用而卻步，應先與醫師充分討論，了解自身是否符合健保給付資格，以及各項治療的適用情形，及早規劃最適合的治療策略。

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