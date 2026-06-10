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新竹附醫以花語象徵生命延續推廣器捐 邀民眾一起種下希望
〔記者廖雪茹／新竹報導〕「把愛種下，讓希望長大！」中國醫藥大學新竹附設醫院響應器官捐贈理念，今天進行了一場「醫心花苑」植栽儀式，代表器官捐贈就像在生命的土地上種下1顆希望的種子，推廣生命教育與病人自主精神，醫護人員也共同參與，營造充滿關懷與希望的醫療環境。
「生聲不息-器官捐贈宣導週」系列活動，由音樂志工譚琇月老師及陶靜怡老師帶來《愛的禮讚》四手聯彈及《台灣民謠組曲》演出，以樂聲傳遞生命與希望。院長陳自諒、副院長林金龍、護理部主任張鳳媛、醫護人員以及新竹縣衛生局長殷東成等人共同參與種植。
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其中，桂花象徵愛與生命延續，紫薇花期長代表持續綻放生命力，周邊搭配黃仙丹象徵希望與陽光，矮性仙丹花象徵獲得新生，紫色馬纓丹象徵生命力色彩，展現器官捐贈延續生命的精神。
陳自諒表示， 雖然生命有終點，但愛與希望能透過捐贈持續成長，在另一個生命中開花結果。殷東成也肯定院方傳遞器官與組織捐贈的重要價值，提升民眾對器官捐贈的正確認識，共同為延續生命盡一份心力。
中醫大新竹附醫表示，器捐宣導期6月10到12日結合南山人壽慈善基金會志工，於院內大廳設置器官捐贈宣導攤位，提供諮詢及簽署服務。凡完成器官捐贈意願簽署或於Facebook分享器官捐贈活動訊息者，即可獲贈黃仙丹或紫色馬纓丹植栽1株，限量100株，送完為止，邀請民眾一起支持器官捐贈，讓愛與希望持續傳遞。
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