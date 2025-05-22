健康網》喉嚨異物感查無病因 竟是壓力引發喉球症

喉嚨卡卡查無病因，有可能是壓力病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名40歲企業管理主管5年來，反覆出現喉嚨異物感與窒息感，總覺得「像有東西卡在喉嚨」，經常下意識地清喉嚨、乾咳或頻繁吞嚥唾液、聲音沙啞、胸悶、喉部緊縮感，有時感覺呼吸不順或吞嚥困難。曾就診腸胃科、耳鼻喉科、胸腔科，做過胃鏡與咽喉鏡皆無異常，曾被懷疑胃食道逆流或鼻涕倒流，卻治療無效，症狀日益嚴重，體重也悄悄下降，在焦慮及失眠情況下，到身心科就醫，才得知是罹患喉球症，經用藥及調適壓力後，症狀明顯改善，重拾正常生活。

周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠指出， 「喉球症」（Globus hystericus），又稱臆球症、神經性咽喉炎或交感神經性咽喉症候群，這是1種典型的心身症狀，以喉嚨異物感為主訴，它不是卡痰，也不是癌，是壓力與自律神經失調惹的禍。

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喉球症常見6症狀

●喉部有卡住、緊縮、堵塞的感覺。

●頻繁清喉嚨、乾咳但無痰。

●吞嚥時覺得卡住，但實際吞嚥功能正常。

●喉嚨發癢、聲音沙啞。

●呼吸時感覺喉部不順或有壓迫感。

●胸悶、頸部緊繃、耳壓感或輕微頭暈。

常見4成因

●輕度胃食道逆流：胃酸刺激咽喉神經，誘發不適。

●自律神經失調：壓力或焦慮使交感神經過度活躍、唾液分泌減少、胃排空變慢，胃酸更易逆流。

●心理壓力或未表達的情緒：未表達的內心焦慮，轉化為身體症狀表現。

●鼻涕倒流或慢性鼻竇炎：鼻腔分泌物長期倒流至咽喉，刺激咽部神經產生異物感或咳嗽反射。

尤冠棠提醒，排除器質性病變後，應考慮為精神科的身體化疾患。

醫授4招緩解

尤冠棠指出，「喉球症」的關鍵在於正確診斷與整合式治療。建議患者先由耳鼻喉喉科與腸胃科排除器質性問題，如皆正常，那就有高機率是心因性喉球症，應轉診身心科或精神科。

●藥物治療：常用血清素受器調節劑（如SSRI/SNRI），用以穩定情緒、改善自律神經功能。

●心理調適與諮商：鼓勵表達情緒、紓解壓力。必要時搭配心理治療，有助於症狀緩解。

●生活與飲食建議：餐後勿立即躺下，避免胃酸逆流；每餐七分飽，飯後適度活動幫助胃排空；睡前喝少量水或服用鹽類制酸劑，睡姿建議右側臥。

●自律神經調整訓練：深呼吸、冥想、規律作息、避免過度刺激等，有助於交感與副交感神經平衡。

尤冠棠強調，喉球症雖表現為喉部不適，實際多與心理與自律神經因素有關。透過跨科整合診治協助，大多病患可於1-3個月內明顯改善，甚至痊癒。

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