宏碁廣達日內瓦秀「智慧醫療」實力 外交部：與會者批WHO排台損及人類福祉

廣達電腦智慧醫療事業部處長洪仲璽介紹AI醫療雲「QOCA」等4個AI智慧醫療平台，透過直接連結病患資訊及醫院系統，有效促進遠距醫療服務。（外交部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部18日首次在日內瓦舉辦「智慧醫療應用說明會」，邀請我國業者宏碁智醫（Acer Medical）及廣達電腦（Quanta Computer）派員分享發展智慧醫療科技的經驗及產品。外交部指出，與會者高度肯定台灣醫衛專業，並認為世界衛生組織（WHO）基於政治考量排除台灣參與，嚴重損及全人類衛生福祉。

外交部指出，共計有百餘名來自各國出席世界衛生大會（WHA）代表團、國際醫衛專業團體與日內瓦當地的專業人士出席，現場反應熱烈，與會者高度肯定台灣醫衛專業及創新能力，並認為WHO基於政治考量排除台灣參與，嚴重損及全人類衛生福祉，也不利今年大會「共創健康世界」（One World for Health）目標的達成。

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宏碁智醫總經理暨醫療長許凱程、經理蕭鈺靜先後簡報指出，該公司研發的「智骨篩」（VeriOsteo OP）無需專科醫生操作，即可以胸部X光片精準檢測骨質密度異常，對協助各國推廣擴大篩檢與早期、預防疾病工作極具助益，此外，該公司推出的AI輔助診斷系統「VeriSee DR」可協助非眼科醫療人員快速篩檢糖尿病患者的視網膜病變狀況 ，改善病患照顧品質。

廣達電腦智慧醫療事業部處長洪仲璽則分享，廣達運用其研發整合AI軟硬體的優勢，結合自主開發的多款穿戴式醫療設備，推出以「QOCA」為品牌的AI智慧醫療平台，協助強化醫療照護，並提供遠距醫療服務，此外，廣達也透過舉辦多場名為「Do AI Locally Yourself」（DAILY）的工作坊，協助「亞太經濟合作」（APEC）會員的醫衛專業人士無需學習程式編碼，即可運用AI工具進行精確診斷，提供患者更佳的醫療服務。

外交部說明，他們也安排宏碁與廣達兩家業者代表分別拜會日內瓦大學醫院（HUG）及日內瓦大學生物科技校區（Campus Biotech），就智慧醫療領域的發展及未來合作交換意見，拓展商機。

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