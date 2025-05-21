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健康網》研究：餐前1動作 3個月瘦4.3公斤 醫大讚免費瘦瘦針

2025/05/21 17:20

研究顯示，餐前30分鐘喝約500毫升的水，有助於減重；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，餐前30分鐘喝約500毫升的水，有助於減重；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕餐前喝水助瘦身！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述國外研究顯示，3餐餐前30分鐘先喝500毫升的水，3個月後平均瘦1.3公斤，3餐確實執行者，甚至能減少4.3公斤。他指出，喝水就如同免費瘦瘦針般，除了能輔助減重外，高纖飲食搭配足夠水分，也能改善便秘問題，好處多，「何樂不為呢？」

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述1項英國伯明罕大學研究，招募84名肥胖成人，分為實驗組與對照組，前者每餐餐前30分鐘需先喝500毫升的水，後者則是照常用餐。12週後，實驗組平均減重1.3公斤，若3餐確實執行者，甚至能減少4.3公斤；相比之下，對照組僅減0.8公斤。

另1篇韓國小型研究則透過15名非肥胖的年輕人，探討餐前喝水、餐後喝水或不喝水的情境下用餐，是否會減少能量攝取及影響飽足感。研究顯示，餐前喝水者只吃下123克食物，未喝水者卻吃到162克，但兩者飽足感相同。

醫師指出，膳食纖維是腸道清道夫，但必須搭配水分才能膨脹、軟化糞便，推動排泄。若水喝得少，只猛吃高纖反而更塞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，膳食纖維是腸道清道夫，但必須搭配水分才能膨脹、軟化糞便，推動排泄。若水喝得少，只猛吃高纖反而更塞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

膳食纖維腸道清道夫 配水助排便

蕭捷健指出，膳食纖維是腸道清道夫，但必須搭配水分才能膨脹、軟化糞便，推動排泄。若水喝得少，只猛吃高纖反而更塞。1項義大利研究將117名功能性便秘成人分成2組，2組都吃25克纖維，但A組隨意喝水、B組則硬性規定多喝水。2個月後，B組排便次數增加、瀉藥使用減少，效果顯著。

喝水好處多 助減重防便秘

蕭捷健總結，餐前喝水就如同免費瘦瘦針，有助於減重，同時高纖飲食一定要配足夠水分，才能有助於排便。他也分享，自己在減脂期時，會在餐前飲用的水中加入10克膳食纖維粉和20克植物性蛋白，確保同時補足水分、蛋白質與纖維。

1. 改善便秘：高纖飲食一定要配足夠水分，才能讓纖維「海綿」發揮作用。

2. 輔助減重：餐前30分鐘喝約500毫升的水，可降低進食量且不影響飽足感。

醫師表示，餐前30分鐘喝約500毫升的水，可降低進食量且不影響飽足感，以輔助減重；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，餐前30分鐘喝約500毫升的水，可降低進食量且不影響飽足感，以輔助減重；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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