自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

口腔潰瘍拖3月未癒 44歲女確診「糜爛型扁平苔癬」

2025/05/21 14:16

台南44歲女口腔潰瘍3月未癒，確診糜爛型扁平苔癬，成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學呼籲，口腔紅斑或白線應及早就醫檢查。（成大醫院提供）

台南44歲女口腔潰瘍3月未癒，確診糜爛型扁平苔癬，成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學呼籲，口腔紅斑或白線應及早就醫檢查。（成大醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕44歲女子因口腔潰瘍遲遲未癒，持續3個月未見改善，到成大醫院求診。醫師檢查發現她雙側頰黏膜呈現紅色萎縮與白色網狀紋，經切片檢查確診為「糜爛型口腔扁平苔癬」。

成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學說明，「口腔扁平苔癬」是種慢性口腔黏膜發炎疾病，常見於40歲以上、以女性略多的族群，且容易反覆發作。此病變分為非糜爛型與糜爛型，前者多呈白色斑塊或條紋，後者則可能出現紅斑、潰瘍或放射狀白線，且多發於雙側頰黏膜、舌頭及牙齦，有對稱性分布。

吳醫師指出，扁平苔癬的確切成因尚未明朗，目前推測與T細胞介導的免疫反應有關，可能導致黏膜上皮基底細胞凋亡。其誘發因子包含精神壓力、免疫異常、甲狀腺疾病、藥物反應、病毒感染及牙科補綴物等，但都尚未被證實為直接原因。

診斷上，醫師會根據臨床表現初步判斷，必要時進行病理切片確認。非糜爛型病灶常無明顯症狀，病人難以察覺；而糜爛型患者則可能因灼熱或疼痛感影響進食與清潔而就醫。有些患者則是擔心罹患白斑或口腔癌主動檢查。

治療方面，以緩解症狀與持續追蹤為主。若症狀輕微且無不適，醫師會建議定期觀察；症狀明顯者，則可使用局部或口服類固醇，視情況加上免疫調節劑輔助治療。

吳醫師提醒，日常應避免辛辣、酒精與菸草等刺激性物質，保持良好口腔衛生與作息，並定期接受口腔黏膜檢查。若出現反覆潰瘍、刺痛或不明白斑，應及早就醫處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中