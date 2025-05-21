口腔潰瘍拖3月未癒 44歲女確診「糜爛型扁平苔癬」

台南44歲女口腔潰瘍3月未癒，確診糜爛型扁平苔癬，成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學呼籲，口腔紅斑或白線應及早就醫檢查。（成大醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕44歲女子因口腔潰瘍遲遲未癒，持續3個月未見改善，到成大醫院求診。醫師檢查發現她雙側頰黏膜呈現紅色萎縮與白色網狀紋，經切片檢查確診為「糜爛型口腔扁平苔癬」。

成大醫院口腔醫學部醫師吳昱學說明，「口腔扁平苔癬」是種慢性口腔黏膜發炎疾病，常見於40歲以上、以女性略多的族群，且容易反覆發作。此病變分為非糜爛型與糜爛型，前者多呈白色斑塊或條紋，後者則可能出現紅斑、潰瘍或放射狀白線，且多發於雙側頰黏膜、舌頭及牙齦，有對稱性分布。

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吳醫師指出，扁平苔癬的確切成因尚未明朗，目前推測與T細胞介導的免疫反應有關，可能導致黏膜上皮基底細胞凋亡。其誘發因子包含精神壓力、免疫異常、甲狀腺疾病、藥物反應、病毒感染及牙科補綴物等，但都尚未被證實為直接原因。

診斷上，醫師會根據臨床表現初步判斷，必要時進行病理切片確認。非糜爛型病灶常無明顯症狀，病人難以察覺；而糜爛型患者則可能因灼熱或疼痛感影響進食與清潔而就醫。有些患者則是擔心罹患白斑或口腔癌主動檢查。

治療方面，以緩解症狀與持續追蹤為主。若症狀輕微且無不適，醫師會建議定期觀察；症狀明顯者，則可使用局部或口服類固醇，視情況加上免疫調節劑輔助治療。

吳醫師提醒，日常應避免辛辣、酒精與菸草等刺激性物質，保持良好口腔衛生與作息，並定期接受口腔黏膜檢查。若出現反覆潰瘍、刺痛或不明白斑，應及早就醫處理。

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