奇蹟！ 彰基跨院接力103天守護早產女嬰

彰基新生兒醫療團隊的堅持守護早產兒生命，讓嬰兒可以快樂健康長大。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕小美（化名）在懷孕17週時，突然感覺到下體有東西衝出來，火速衝到雲林地區醫院，超音波檢查發現寶寶還有心跳，但羊膜袋已經膨出到陰道口，由於胎兒不到200公克，緊急轉院至彰化基督教醫院，使用安胎藥物，成功延長妊娠週數，終於在安胎103天後，順利接生1名體重1900公克的健康早產女嬰，無需氣管插管治療，順利進入新生兒照護階段。

小美哭著跟雲林的醫師說，「寶寶還有心跳，我不想放棄，可以試著安胎看看嗎？」於是地區醫院的醫師用了抗生素和安胎藥後，將小美轉到雲林較大型的區域醫院。到了區域醫院的急診，連產房都還沒上去，醫師嚴正地告訴小美說，安胎成功是不可能的，孕婦不應該拿自己的安全開玩笑。如果真的還是要積極安胎，區域醫院的設備也無法照顧極度早產兒，還是把她轉到彰基。

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彰基婦產部高危險妊娠專責主治醫師王彥筑秉持「只要有希望，就不輕言放棄」的精神，讓早產兒得到很好的照顧。（彰基提供）

彰基婦產部高危險妊娠專責主治醫師王彥筑秉持「只要有希望，就不輕言放棄」的精神，成功安胎103天，最終順利接生1名體重1900克的健康早產女嬰。她指出，此為典型的子宮頸閉鎖不全合併羊膜膨出，成功安胎的機率確實不高，但只要病人無感染，且有明確意願，他們願意嘗試保留這個生命的機會。

在彰基嚴密監測與治療下，先控制感染、使用安胎藥物、抽取羊水以減少壓力，並於18週執行高難度搶救性子宮頸環紮手術，成功延長妊娠週數。最終於31週又5天，因孕婦出現出血及疑似胎盤早期剝離，醫院進行剖腹生產，順利迎接女嬰誕生。

女嬰出生時體重達1900克，生命徵象穩定，僅需輔助性氧氣支持，無需插管，進入彰基兒童醫院新生兒加護病房接受後續照護。王彥筑表示，這個孩子如今已成為健康活潑的幼兒，能從幾乎無望走到今日，是團隊、母親與家人共同努力的成果。

彰基成立新的烈以利產房，總院長陳穆寬（中）跟醫護同仁合照。（彰基提供）

彰基兒童醫院是衛福部認可的8家優化兒童醫療的核心醫院之一，服務涵蓋急診、重症、罕見疾病等。（彰基提供）

烈以利病房的空間與設備。（彰基提供）

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