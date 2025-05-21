攝護腺肥大不再困擾！新技術降低術後尿失禁發生率

書田診所泌尿科醫師張雲筑（右）及黃榮堯（左）受邀前往日本發表銩雷射攝護腺剜除手術成果。（書田診所提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕醫師指出，50歲以後，約5成男性開始出現因攝護腺肥大的泌尿道症狀，如頻尿、夜尿、尿急、尿流變細等，80歲的盛行率則高達8成。部分患者在攝護腺手術後短期內的儲尿功能，可能出現排尿難以控制及不自主漏尿等暫時惡化的現象，書田泌尿科團隊優化手術技術，有助於減少術後短期內新發性尿失禁的風險。

書田診所泌尿科主任張雲筑表示，攝護腺肥大患者的膀胱，長期被肥大增生的攝護腺組織長久阻塞著出口，近年來以銩雷射進行微創攝護腺剜除術，具備手術時間短、出血量少、組織熱傷害淺的優勢，是目前臨床上安全且成熟的手術方式之一。

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張雲筑說明，執行攝護腺手術後，阻塞驟然解除，膀胱需要跟新的泌尿道進行互動協調，因此部分患者在術後短期內的儲尿功能，可能出現暫時惡化的現象。若膀胱的神經訊號是屬於被刺激而過度活化的患者，術後甚至可能產生新出現的尿失禁。這類情形雖然能夠隨著術後膀胱神經功能的逐漸修復而緩解，卻相當惱人且破壞生活品質。

為降低這類恢復期的不適，書田泌尿科團隊發展出結合「膀胱頸黏膜保留技巧」的銩雷射剜除術，能夠精確地找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，將攝護腺肥大增生區處理乾淨，更避免術中對膀胱的破壞和刺激，有助於減少術後短期內新發性尿失禁的風險。經統計，近5年術後追蹤成果顯示，新發性急迫性尿失禁大幅減少，機率僅有過往文獻統計的10分之1。

張雲筑提醒，攝護腺肥大的泌尿道症狀，如頻尿、夜尿、尿急、尿流變細等，若明顯影響生活，或已出現併發症，如尿滯留、泌尿道感染、血尿等，應及早就醫，與醫師討論合適的治療方式，才能維持良好的生活品質。

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