健康網》擁抱童年創傷 心理師授5招面對內在小孩

心理師指出，童年創傷可能會以焦慮、恐懼、人際關係問題等方式影響我們的現在與未來；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是家庭暴力、言語羞辱、忽視、欺凌，甚至更嚴重的心理或身體傷害，這些童年創傷可能深深影響我們的自信、關係模式，甚至日常情緒，台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文分享，透過以下5招，擁抱自己的內在小孩，面對童年創傷。

接受並認可自己的過去

余佳容表示，許多人面對童年創傷時，會選擇壓抑或否認，告訴自己「這沒什麼大不了」或「事情已經過去了」。但事實上，有些人的創傷或許可以在時間過去之後，慢慢被遺忘或抹平，但不會因為刻意忽視而消失，它可能會以焦慮、恐懼、人際關係問題等方式影響我們的現在與未來。

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余佳容建議，允許自己回顧過去，承認自己曾經受過傷，而這並不代表你做錯了什麼；嘗試寫下童年時的感受，面對它，而不是逃避。

學習釋放內心的情緒

余佳容說，未經處理的創傷，會以負面情緒的形式累積在內心，例如憤怒、焦慮、恐懼或悲傷。與其將這些情緒埋藏在心底，不如學習釋放它們，讓自己真正獲得自由。

余佳容建議，可以找一個安全的環境，大聲說出自己的感受；也可以透過運動、寫日記、畫畫、音樂等方式表達情緒；允許自己哭泣，並強調，哭泣不是軟弱，而是治癒的一部分。

心理師表示，可以試著學習釋放內心的情緒，像是透過運動、寫日記、畫畫、音樂等方式；情境照。（圖取自freepik）

建立安全感與內在支持

余佳容提到，童年創傷可能讓我們產生不安全感，對人際關係充滿不信任，甚至害怕親密關係。但透過建立安全感與內在支持，我們可以逐漸修復內心的傷痕。

余佳容建議，與值得信任的人建立關係，不要把自己困在孤獨中；可以每天給自己一些正向肯定，像是「我值得被愛，我值得幸福」；建立健康的生活習慣，如規律作息、健康飲食，給自己安全的環境。

與內在小孩對話

余佳容說，童年創傷的一部分來自於「內在小孩」的受傷。這個內在小孩是我們曾經脆弱、受傷，但又充滿希望的一部分。我們可以透過跟內在小孩的對話，幫助自己走向療癒。

余佳容建議，可以想像你的內在小孩站在你面前，輕輕擁抱他；也可以告訴他「我知道你很痛苦，但現在的我會照顧你」；當你遇到負面情緒時，試著詢問「這是內在小孩的情緒嗎？我該如何安撫他？」

放下過去原諒自己

余佳容說，很多人認為，放下童年創傷的唯一方式是「原諒加害者」。但事實上，你不一定需要原諒傷害你的人，最重要的是原諒自己，不再責怪自己過去的選擇或情緒反應。

余佳容建議，可以告訴自己「當時的我，已經盡力了」；「放下」不等於「忘記」，而是讓它不再影響你的現在；如果可以，也許試著對曾經傷害你的人說「我不再讓你的影響掌控我的人生」。

余佳容強調，如果童年創傷已經嚴重影響你的生活，如長期焦慮、憂鬱、人際關係困難，甚至導致PTSD，也就是創傷後壓力症候群，請勇敢尋求專業協助。心理諮商或治療能幫助你找到適合的方法來處理創傷。

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