長期鼻塞找不到原因？ 醫：逾9成民眾有不同程度鼻中膈彎曲

長期鼻塞、呼吸不順，應盡早就醫，由專業醫師進一步檢查。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕48歲男子因長期鼻塞及嚴重打鼾，影響生活品質，就醫後發現鼻中膈彎曲併鼻甲肥大，藥物治療改善有限，經接受微創鼻中膈鼻道成型手術治療，不僅鼻塞症狀顯著緩解，打鼾、注意力不集中等症狀亦獲得改善。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒提醒，許多人長期飽受鼻塞、呼吸不順等困擾，卻誤以為只是感冒或過敏所致，事實上，這些症狀可能與鼻腔內2大重要結構，下鼻甲與鼻中膈的異常變化有關，若未及早處理，恐影響日常生活與睡眠品質。

請繼續往下閱讀...

沈至軒醫師表示，逾9成民眾存在不同程度的鼻中隔彎曲。（記者劉婉君攝）

沈至軒指出，下鼻甲是負責過濾空氣與調節氣流的重要構造，受到空氣污染、過敏原或長期抽菸等外在刺激時，易發生發炎腫脹，導致下鼻甲肥大，進而引發持續性鼻塞。而有超過9成民眾存在不同程度的鼻中膈彎曲，若彎曲程度過高，將壓迫鼻腔空間，導致單側或雙側鼻塞、呼吸困難等。

沈至軒說，嚴重鼻塞的病人被迫張口呼吸，早上起床時會感到口乾舌燥、喉嚨不適，白天還可能出現頭暈、注意力不集中、頭痛等情況，甚至可能導致口臭，並影響嗅覺與味覺的敏銳度，若合併打鼾或睡眠中斷等睡眠障礙，情況恐怕會更加惡化。鼻腔狹窄也會使空氣流速加快，使鼻黏膜變得乾燥脆弱，進而引發鼻出血，甚至鼻竇炎等感染。

他建議，針對鼻塞症狀，初期可透過改善環境、鼻盥洗、類固醇鼻噴劑、抗組織胺藥物等方式緩解。但若過敏體質或長期暴露於空污環境，藥效恐有限。一旦發展為慢性肥厚性鼻炎，建議以手術方式改善，若鼻塞源於鼻中膈彎曲，則僅能透過手術處理。

沈至軒表示，微創鼻中膈鼻道成型手術是目前治療鼻中膈彎曲安全且有效的方法，依病情需求可採局部或全身麻醉。醫師透過內視鏡進入鼻腔，可精準進行矯正、切除與縫合，且不影響外觀，手術時間約1小時，若同時有下鼻甲肥厚或鼻竇炎，也可一併處理。手術本身為健保給付範圍，但可自費搭配相關新型醫療衛材，如動力旋轉刀、可吸收式止血棉或組織凝膠等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法