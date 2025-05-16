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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

5旬婦健檢全紅字 2個月胖20公斤！靠達文西減重半年甩肉14公斤

2025/05/16 15:12

呂小姐（右）因肥胖併發代謝症候群，去年底在高雄榮總接受醫師陳盛世（中後）操刀的達文西代謝減重手術，半年內成功甩肉14公斤，院長陳金順送花祝福她能持續維持健康。（記者許麗娟攝）

呂小姐（右）因肥胖併發代謝症候群，去年底在高雄榮總接受醫師陳盛世（中後）操刀的達文西代謝減重手術，半年內成功甩肉14公斤，院長陳金順送花祝福她能持續維持健康。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕達文西代謝減重手術去（2024）年納入健保給付，讓不少肥胖及代謝出問題的患者重拾健康，58歲呂小姐因突然暴吃甜食，2個月內體重飆升20公斤，健檢全是紅字，去年底接受減重手術後，食量大減加上持續運動，半年內成功甩肉14公斤。

擔任護理師的呂小姐，因平時工作忙錄、壓力大，常常只花3分鐘解決1餐，加上原本就食量大、愛吃，體重不斷創高峰，曾嘗試運動、節食、看中西醫等減肥方式都沒有明顯的效果。

呂小姐說，去年卻突然變得很愛吃甜食，可以一次吃掉8吋蛋糕，冰淇淋、餅乾也一直吃不停，2個月內體重狂飆近20公斤至93公斤，嚇得她趕緊就醫，健檢結果一出來幾乎全是紅字，BMI高達39、糖化血色素8.7有糖尿病，三酸甘油脂超標，還有脂肪肝、肝發炎等，經診斷為病態性肥胖。

呂小姐去年12月底接受達文西胃隔間與單一接口胃腸繞道手術，術後食量從2碗飯變成吃半碗就飽了，加上跑步、打桌球和游泳等，體重從術前的93公斤已減至現在的79公斤，原本衣服要穿到5XL，現在也只要2XL。

呂小姐接受達文西減重手術前，體重最高胖到93公斤。（呂小姐提供）

呂小姐接受達文西減重手術前，體重最高胖到93公斤。（呂小姐提供）

呂小姐秀出手術前的照片，甩肉14公斤後也希望能再持續保持健康，BMI能降到28以下。（記者許麗娟攝）

呂小姐秀出手術前的照片，甩肉14公斤後也希望能再持續保持健康，BMI能降到28以下。（記者許麗娟攝）

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世指出，由於肥胖者易因過多的脂肪堆積造成腹腔空間變小，達文西手術的影像清晰、精準度高，安全性會優於傳統的腹腔鏡手術，且術後傷口小、恢復快。

目前達文西代謝減重手術健保給付範圍為BMI37.5以上，或是BMI32.5以上，且合併有高危險併發症，如呼吸中止症候群、糖尿病、高血壓、高膽固醇等代謝症候群，年齡介於20-65歲，須減重門診滿半年及經運動飲食控制在半年以上、無內分泌系統異常或其他會造成肥胖的疾病，並經身心科醫師診斷無藥物濫用或精神疾病，若全自費手術約40萬元，健保給付後後自行負擔費用約23-25萬元。

陳盛世表示，呂小姐是高榮第8位接受達文西減重病人，術後糖化血色素從8.7至今年3月已降到6.6，目前應該更低，血脂和肝功能指數也已恢復正常，代謝減重手術的目的是治療代謝性症候群，使患者能健康享受人生，減重則是附加效益，術後平均每月可瘦2-3公斤，但仍要控制飲食習慣、適度運動，以避免復胖。

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世說，達文西減重手術的目地是治療代謝性症候群，減重是附加效益。（記者許麗娟攝）

高雄榮總代謝減重外科主任陳盛世說，達文西減重手術的目地是治療代謝性症候群，減重是附加效益。（記者許麗娟攝）

高雄榮總減重團隊建議有代謝症候群的肥胖者，能就醫診斷、治療，早日找回健康。（記者許麗娟攝）

高雄榮總減重團隊建議有代謝症候群的肥胖者，能就醫診斷、治療，早日找回健康。（記者許麗娟攝）

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