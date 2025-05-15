聚焦茯苓與牛樟芝多醣體研究 陽明交大研究中心推科學中藥研發

陽明交大教授林東毅（第一排右）與盧美光（第一排左）帶領研究團隊進行多醣體相關研究。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕中藥自古以來多以煎煮方式服用，過程中，高分子化合物如「多醣體」得以釋放至藥劑中。陽明交大中醫學系與傳統醫藥研究所最新研究發現，茯苓與牛樟芝中的多醣體具有顯著的抗發炎與抗癌活性，為中藥科學化邁出關鍵一步。

多醣體被視為中藥調節生理功能的重要成分，但在中藥研究的探討仍顯不足。為填補這一空白，陽明交大醫學院成立全國首座「中藥醣質體研究中心」，聚焦於茯苓與牛樟芝2種民間常用的中藥材，已獲得初步成果。而隨著全球對天然物質於生醫領域應用興趣日益濃厚，中藥多醣體研究有望成為台灣中醫藥科研的新亮點。

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中心副主任盧美光說明，團隊已成功自茯苓硫化多醣體中分離出一種新穎成分—Suc40 F3，經體外細胞實驗證實，該成分具有同時抑制發炎反應與抑制癌細胞生長的雙重效果，研究團隊正積極解析其化學結構，透過科學推動茯苓多醣體於臨床治療中的實際應用。

此外，在台灣特有的牛樟芝中，中心主任林東毅與盧美光透過精緻農業模式，也嘗試添加不同微量元素以增加牛樟芝硫化多醣體的產量，並證實特定濃度硫酸鋅培養的牛樟芝，能有效產生具有高度生物活性的硫化多醣體，在體外試驗中可抑制肺癌細胞生長，亦能活化免疫系統中的巨噬細胞，進一步抑制癌細胞存活。

林東毅指出，中藥多醣體研究是一項跨領域的研究計畫，若可成功建立中藥多醣體之生物化學特性資料庫，不僅補足了中藥研究在醣質面向的空白，也有望為未來的中藥開發提供新方向。不過相關研究尚在起步當中，相關資訊仍需更多研究加以證實，民眾若有中藥多醣體臨床使用相關問題，建議仍須詢問專業醫師。

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