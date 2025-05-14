台研發腦瘤診斷AI落地菲律賓 北榮攜菲大學再合作3方向

台北榮總院長陳威明（左）與菲律賓大學馬尼拉分校校長Michael Tee（右）代表簽署雙方合作備忘錄。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總與菲律賓大學馬尼拉分校（University of the Philippines Manila），今（14日）簽署合作備忘錄，未來將就醫療、研究與醫學教育攜手合作，聚焦人工智慧模型優化、臨床適應性測試、推廣至他國等3大方向。

台北榮總與菲律賓大學（University of the Philippines），在我國國科會及菲律賓科技部健康、農業及教育國際合作計畫架構下，自去年1月起共同執行為期3年的「人工智慧於腦瘤臨床診斷的應用與聯邦學習」研究計畫，獲得重大成果。由台北榮總與台灣人工智慧實驗室共同開發的「腦瘤診斷人工智慧偵測軟體」（DeepMets®），已於去年11月成功通過菲律賓食藥署（FDA）認證，成為可以在菲律賓臨床使用的醫用軟體器材。

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台灣的計畫主持人、台北榮總影像診療部醫師吳秀美去年12月中旬率團赴菲，召DeepMets®於菲律賓正式落地臨床使用研討會。她表示，該計畫促成台菲兩地醫療研究機構合作，藉由台灣的臨床經驗與技術發展，共同推動人工智慧輔助醫療軟體在菲律賓的臨床落地，是重要里程碑。

為進一步深化合作，菲律賓大學馬尼拉分校校長Michael Tee等一行人受邀來台，除與台北榮總及陽明交通大學簽署正式合作備忘錄外，並共同召開學術研討會，討論未來在醫療、研究、與醫學教育的合作規劃。

主要將涵蓋3個領域，首先是人工智慧模型進一步優化，提升影像診斷技術，使其應用範圍擴展至更多疾病類型；其次是臨床適應性測試，進行大規模臨床試驗，收集更多數據來改善系統準確性；最後是推廣至其他國家醫療機構，評估計畫成果，並探討在其他國家醫療體系中應用的可能性。

台北榮總院長陳威明表示，預期將有機會串聯東協多國在人工智慧研發與臨床應用上更多的突破，改變地緣醫療模式，提高多國病人治療品質與健康福祉。

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