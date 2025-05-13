誤當腸胃炎！苗栗4歲童腹痛 竟是糞石卡闌尾發炎破裂

大千綜合醫院外科部主任醫師馮啟彥表示，急性闌尾炎發生在4歲幼童身上非常罕見。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名4歲女童出現嘔吐、腹脹及便秘等症狀，母親原以為是一般腸胃炎或大便阻塞，而未立即就醫。隔天，女童開始發高燒且肚子嚴重疼痛，由母親帶至苗栗市大千綜合醫院急診就醫。經醫師以電腦斷層檢查發現，竟是糞石卡住闌尾，造成急性闌尾炎破裂引發腹膜炎，情況危急，經緊急接受手術後，已康復出院。

大千綜合醫院外科部主任醫師馮啟彥表示，兒童發生急性闌尾炎大多落在12到18歲之間，10歲以下已是少見，此次案例是發生在年僅4歲的幼童身上更是罕見，因此很容易被誤診。所幸，女童在接受腹腔鏡微創手術，成功切除闌尾、移除糞石，同時將腹膜炎膿瘍引流乾淨後，身體復原狀況良好，並於5天後順利出院。

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馮啟彥進一步說明，雖然腹腔鏡微創手術被廣泛使用在疾病治療中，但執行在年幼的孩童身上非常不容易。由於幼童體重輕、腹腔空間小，不容易操作腹腔鏡的手術器械，而且手術全程的腹壓不能過高，加上此次案例闌尾破裂引發腹膜炎及腸沾黏，更是大幅提高腹腔鏡微創手術的困難度。

馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因的腹痛，一定要儘速就醫，若延誤治療時機，釀成腹膜炎及敗血性休克時，不僅手術困難也容易造成後遺症發生。

女童經電腦斷層檢查，發現為糞石卡住闌尾（紅圈處），造成急性闌尾炎破裂合併腹膜炎。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院外科部主任醫師馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因腹痛，應盡速就醫。（大千綜合醫院提供）

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