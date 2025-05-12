健康網》魚罐頭含防腐劑不健康？ 學者首推「這1味」

學者分享，魚罐頭是健康又方便的優秀食材，像低鈉水煮的鯖魚罐頭營養價值就很高；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到「罐頭」兩個字，腦袋就會冒出防腐劑超標，加工品不健康等負面刻板印象；對此，營養學者洪泰雄在臉書專頁分享，以魚罐頭來說，它是健康又方便的優秀食材，像低鈉水煮的鯖魚罐頭，保留原味，營養完整，很適合高血脂、代謝症候群、忙碌又不常煮魚的人常備在家。

洪泰雄引述日本流行病學家大平哲也醫師的新書《追蹤一萬人60年得出的健康小習慣》指出，蔬菜與魚類是較少有負面證據的食材，對延長健康壽命特別重要。尤其是青魚類（如鯖魚、秋刀魚、沙丁魚），富含Omega-3脂肪酸（EPA、DHA），能降低三酸甘油脂、改善血脂、減少發炎反應，還能幫助大腦與心血管健康。

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魚罐頭保存原理

有些人覺得新鮮魚難處理，但又怕食用罐頭會將防腐劑吃下肚。洪泰雄解釋，魚罐頭並不是靠防腐劑保存，而是靠「真空密封+高溫殺菌」，這是食品工業的進步成果，並不是加了什麼化學劑才耐放的。

●真空封存：抽除空氣後立即封罐，抑制需氧菌生長。

●高溫殺菌：經121°C高壓蒸煮滅菌，達到「商業無菌」，無需防腐劑。

●密封包裝：阻絕光線與空氣，讓罐頭常溫下也能安全保存2-5年。

學者指出，魚罐頭並不是靠防腐劑保存的，而是靠「真空密封+高溫殺菌」2方法才得以久放；示意圖。（資料照）

魚罐頭挑選撇步

●水煮鯖魚罐頭：此為首選，鈉含量低，能保留原味，營養完整。

●味噌煮、咖哩風味罐頭：偶爾吃可以，但鈉與糖較高，不宜天天吃。

●蒲燒秋刀魚、沙丁魚罐頭：鹽糖雙高、味道濃重，少吃為妙。

●鮪魚罐頭：高蛋白、低脂，但建議瀝油後再食用，避免油脂攝取過多。

洪泰雄提醒，挑選魚罐頭時選擇標示「無BPA內膜材質」的更安心。另外，開罐後若未食用完，要冷藏保存並盡快吃完。若出現鼓脹、異味、變色，千萬不要食用。

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