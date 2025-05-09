健康網》吃對顏色營養大升級 「彩虹蔬果」吃出健康力

營養師提醒，每種蔬果都有不同的顏色與香氣，裡面蘊含著不同的「天然化合物」，所以要吃不同顏色的蔬果，才能攝取到不同的植化素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每種蔬果都有不同的顏色與香氣，裡面蘊含著不同的「天然化合物」，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文解析，7種顏色蔬果富含的營養及功效，以及推薦食物，並提醒民眾，沒有一種食物會包含所有植化素！

高敏敏指出，之前有粉絲告訴她，他在實施「多樣化飲食」，結果是炸雞、薯條、抹茶冰淇淋、漢堡等，但其實營養師說的多樣化食物是指「顏色」多樣化，不是要民眾吃各種高熱量食物。

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紅色食物可強化心血管

●富含營養：茄紅素、花青素

●功效：強化心血管，避免泌尿道感染

●推薦食物：蔓越莓、紅椒、大番茄、西瓜

蔓越莓可強化心血管，避免泌尿道感染。（圖擷取自photoAC）

橘色食物可提高免疫力

●富含營養：類胡蘿蔔素

●功效：強化心血管，提高免疫力

●推薦食物：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子

黃色保護眼睛健康

●富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素

●功效：保護眼睛健康

●推薦食物：黃椒、玉米、地瓜、鳳梨

黃椒富含葉黃素，可保護眼睛健康。（圖擷取自freepik）

綠色食物可護肝排毒

●富含營養：葉綠素、維生素B群

●功效：護肝排毒、提升代謝，助減重

●推薦食物：酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類

紫色食物維持記憶力

●富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇

●功效：維持記憶力、抗老化，加強泌尿系統健康

●推薦食物：葡萄、紫米、藍莓、桑椹

葡萄等紫色食物富含花青素、酚酸類、白藜盧醇。（資料照）

白色食物顧肝降膽固醇

●富含營養：含硫化合物、多酚

●功效：提高免疫力、顧肺，降低膽固醇

●推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜

黑色食物抗氧化

●富含營養：多醣體、類黃酮素

●功效：黑紫色的食物 抗氧化能力特別厲害！跟淺色食材相比，能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、減少癌症風險 更是保持活力的好朋友

●推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻

彩虹食物一覽表。（高敏敏提供）

高敏敏建議，要平均攝取各色蔬果，才能補充各種植化素。

高敏敏建議，要平均攝取各色蔬果，才能補充各種植化素。（高敏敏提供）

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