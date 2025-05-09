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健康網》吃對顏色營養大升級 「彩虹蔬果」吃出健康力
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每種蔬果都有不同的顏色與香氣，裡面蘊含著不同的「天然化合物」，營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文解析，7種顏色蔬果富含的營養及功效，以及推薦食物，並提醒民眾，沒有一種食物會包含所有植化素！
高敏敏指出，之前有粉絲告訴她，他在實施「多樣化飲食」，結果是炸雞、薯條、抹茶冰淇淋、漢堡等，但其實營養師說的多樣化食物是指「顏色」多樣化，不是要民眾吃各種高熱量食物。
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紅色食物可強化心血管
●富含營養：茄紅素、花青素
●功效：強化心血管，避免泌尿道感染
●推薦食物：蔓越莓、紅椒、大番茄、西瓜
橘色食物可提高免疫力
●富含營養：類胡蘿蔔素
●功效：強化心血管，提高免疫力
●推薦食物：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子
黃色保護眼睛健康
●富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素
●功效：保護眼睛健康
●推薦食物：黃椒、玉米、地瓜、鳳梨
綠色食物可護肝排毒
●富含營養：葉綠素、維生素B群
●功效：護肝排毒、提升代謝，助減重
●推薦食物：酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類
紫色食物維持記憶力
●富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇
●功效：維持記憶力、抗老化，加強泌尿系統健康
●推薦食物：葡萄、紫米、藍莓、桑椹
白色食物顧肝降膽固醇
●富含營養：含硫化合物、多酚
●功效：提高免疫力、顧肺，降低膽固醇
●推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜
黑色食物抗氧化
●富含營養：多醣體、類黃酮素
●功效：黑紫色的食物 抗氧化能力特別厲害！跟淺色食材相比，能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、減少癌症風險 更是保持活力的好朋友
●推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻
高敏敏建議，要平均攝取各色蔬果，才能補充各種植化素。
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