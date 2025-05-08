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護眼別再只吃葉黃素！醫曝2種常見眼疾營養差很大

2025/05/08 20:03

醫師提醒，補葉黃素前先搞懂眼疾，以免吃錯方向。示意圖。（資料照）

醫師提醒，補葉黃素前先搞懂眼疾，以免吃錯方向。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾重視視力保健，日常習慣補充葉黃素，但你真的吃對了嗎？家醫科醫師陳欣湄提醒，門診中常遇到患者盲目補充保健品，尤其是護眼族群幾乎人手一罐葉黃素，卻未搞清楚自己的眼睛到底出了什麼問題，恐怕白花錢又無效。

陳欣湄在臉書粉專分享經驗指出，葉黃素、B群、益生菌是民眾最常補充的前三名營養品，但她總會反問病人一句「你吃葉黃素，是為了什麼？」有患者眼睛霧霧的，自行服用葉黃素長達半年，效果卻不如預期。經過問診與調理，視覺狀況明顯改善，患者甚至誤以為是「換了比較有效的營養品」，其實只是終於吃對方向。

陳欣湄指出，眼睛問題並非只有一種，像是黃斑部病變與乾眼症，就是兩種常見卻完全不同的眼疾。黃斑部病變者適合補充葉黃素、玉米黃質、維生素C、E與鋅，β-胡蘿蔔素則建議從地瓜、番茄、胡蘿蔔等食物攝取；而乾眼症的營養重點則在魚油、維生素D、益生菌及花青素類，多酚類植化素也能幫助緩解不適，但這類問題就不建議補充魚油以外的抗氧化劑。

陳欣湄強調，兩者雖然同樣與視力有關，但營養補充方向完全不同。補錯營養不僅無效，還可能延誤改善時機。因此若眼睛出現霧感、視線異常，應優先尋求眼科醫師診斷，釐清問題根源後，再對症補充，才能真正達到保健效果。

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