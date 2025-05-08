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健康 > 名人健康事

健康網》廣末涼子罹甲狀腺機能亢進 患者忌特定食物

2025/05/08 19:06

廣末涼子在4月初發生意外，隨後經紀公司指出她確診甲狀腺機能亢進與躁鬱症等疾病，需暫停演藝工作。（翻攝自IG）

廣末涼子在4月初發生意外，隨後經紀公司指出她確診甲狀腺機能亢進與躁鬱症等疾病，需暫停演藝工作。（翻攝自IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕44歲日本女星廣末涼子在4月傳出在日本出車禍，且送往醫院後嚴重失控傷害護理師，而被逮捕。隨後經紀公司說明，廣末涼子被診斷出甲狀腺機能亢進，以及躁鬱症。

三軍總醫院澎湖分院衛教資料表示，免疫系統生產一種功能類似甲促素（促甲狀腺激素）的抗體，使得甲狀腺增生腫大及失控地大量分泌激素，這種情況女性發生的比例較高。患者通常會出現下列症狀：心跳快、焦慮、容易緊張、手會抖、食慾旺盛，但體重下降，大便次數增加、怕熱、眼球突起是甲狀腺亢進典型的症狀。

患者該如何自我照顧？三軍總醫院澎湖分院提出下列方法：

●少吃含碘食物：包括海帶、紫菜、碘鹽、海鮮、鹹水魚、大蒜、黃帝豆、菇類、 芝麻、菠菜、桃子等。食物中不加含碘的鹽（可買不添加碘的食鹽）。外食者，可先把菜用湯沖洗後再吃，以減少鹽分攝取。

●戒菸：甲狀腺機能亢進病人如果抽菸，會加重眼睛的病變（眼突）之症狀。

●多方攝取營養：甲狀腺亢進造成新陳代謝加速，因此所有的熱量，蛋白質及各種營養素的需求量都會增加。尤其應注意維生素B群，維生素C與鈣質等營養素的充分攝取。

●良好地壓力調適：充分休息，避免熬夜及過度勞累，保持身心愉悅。

●用餐定時定量、注意內容：可考慮少量多餐，勿暴飲暴食；茶、咖啡、酒、辛辣等刺激性食品應予以避免。

●規律用藥：按時服藥及門診追蹤，切勿自行停藥。

三軍總醫院澎湖分院補充，有懷孕計劃者最好和醫師商量。因為在懷孕早期，會使甲亢症狀加重，容易發生流產或分娩時發生甲亢危象，出生後嬰兒也因為母親應用抗甲狀腺藥物治療，而出現新生兒甲狀腺功能異常或腫大。

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