母親節AI肌膚檢測 烏日林新醫院：孕婦、銀髮注意皮膚病變

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳（左），以大數據資料庫為婦女分析皮膚問題。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日林新醫院舉行母親節前AI肌膚檢測，由整形外科主任魏經岳醫師以大數據資料庫，為婦女分析皮膚深層問題，團隊透過AI 演算預測皺紋、斑點老化趨勢，有婦女在懷孕生產後出現頑固肝斑，也有銀髮族長期忽略防曬，魏經岳強調，若發現斑點變大、變色一定要盡快就醫。

「馨心相惜．守護美麗，AI肌膚檢測找回青春」今（7）天在醫院1樓大廳舉行，由於週日11日就是母親節，超過百名婦女與會互動熱烈，多數關心曬斑、老人斑、雀斑、肝斑及色素痣病況，期待在專屬媽媽節日前變年輕美麗。

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台中市民吳小姐表示，平常很注意保養臉部，透過AI肌膚檢測才發現有深層斑點跟動態紋路問題，經由整形外科團隊解說，決定接受斑點雷射與肉毒治療。王小姐與母親一起接受檢測，王小姐開心地說，很高興在母親節前夕，母女一起來變得更美麗。

魏經岳醫師指出，肌膚生成斑點主因是黑色素過量或分佈不均，尤其婦女生產後出現頑固肝斑，加上生活壓力大、睡眠不足，導致肌膚不穩定病況屢見不鮮。

部分婦女長期忽略防曬讓曬斑、老人斑提早報到，也有人進入更年期後賀爾蒙改變，加速皮膚鬆弛並生成斑點、皺紋，醫療團隊以高階雷射儀器，針對不同類型斑點精準淡化，改善患者痘疤、肉芽現狀。

魏經岳表示，若發現斑點快速變大、顏色變化、癢痛或流血，一定要盡快找整形外科或皮膚科醫師確認，排除皮膚癌惡性病變。

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