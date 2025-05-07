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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》更年期防三高有撇步 「心、動、舒、食」顧健康

2025/05/07 14:49

國健署指出，更年期女性因荷爾蒙變化，除潮熱盜汗等生理不適外，也易有三高風險；情境照。（圖擷取自shutterstock）

國健署指出，更年期女性因荷爾蒙變化，除潮熱盜汗等生理不適外，也易有三高風險；情境照。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性更年期不僅生理上出現盜汗、熱潮紅等不適，其實還會因內分泌變化影響健康。國民健康署於臉書專頁網頁發文表示，更年期女性因荷爾蒙變化易有三高風險，且盛行率隨年齡顯著增加，因此提出保健口訣「心、動、舒、食」：揪友談、規律運、放鬆緩、均衡飲，有助更年期女性日常自我照護，預防三高。

熟齡女性三高盛行率高

國健署指出，更年期是女性必經歷程，這時期因體內荷爾蒙分泌逐漸減少，部分女性會出現生理及情緒變化、身心不適等狀況。據107-111年國民營養健康調查結果顯示，45-64歲女性血壓、血脂、血糖偏高盛行率分別為26.4%、21.3%、39.7%，約為19-44歲女性的3.9倍（6.8%）、2.6倍（8.2%）、3.4倍（11.8%），顯示隨年齡增加，三高異常盛行率也有升高情形。提醒更年期女性應定期監測自我健康狀況，維持良好生活習慣，降低三高慢性病風險。

遵循生活4原則緩不適

國健署表示，更年期是女性自然的生命階段，為降低因荷爾蒙變化所帶來的三高慢性病風險，提供以下「心、動、舒、食」健康口訣，有助更年期女性從日常生活著手，達到自我保健的目的：

揪友談「心」：維持愉悅心情，多與親人、朋友分享心事，保持良好互動。

規律運「動」：每天至少運動30分鐘，每週至少150分鐘以上中度身體活動，如慢跑、快走等，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康。

國健署表示，除飲食均衡等方式外，建議更年期女性每天至少運動30分鐘，如慢跑、快走等，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康；情境照。（圖取自freepik）

國健署表示，除飲食均衡等方式外，建議更年期女性每天至少運動30分鐘，如慢跑、快走等，搭配肌力和伸展運動，維護心血管健康；情境照。（圖取自freepik）

放鬆「舒」緩：透過閱讀、聽音樂、瑜伽等有興趣的嗜好活動，適時舒緩生活壓力，放鬆身心靈。

均衡飲「食」：掌握均衡攝取6大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖飲食原則，預防三高慢性病風險。

成人預防保健照護再升級

國健署強調，為幫助女性瞭解自身健康狀況，自114年起，已升級提供30歲以上民眾免費健康檢查，除讓民眾了解自身三高數據，並提供個人化的健康建議，有助逐步改善生活方式。

國健署說，更年期飲食應掌握均衡攝取6大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖等原則，預防三高慢性病風險；示意圖。（圖取自freepik）

國健署說，更年期飲食應掌握均衡攝取6大類食物及少油、少鹽、少糖、高纖等原則，預防三高慢性病風險；示意圖。（圖取自freepik）

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