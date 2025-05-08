自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》研究：帶狀疱疹疫苗或能防失智 女性保護力更顯著

2025/05/08 10:27

研究顯示，施打帶狀疱疹疫苗不只能防皮蛇，或許能防止失智症；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，施打帶狀疱疹疫苗不只能防皮蛇，或許能防止失智症；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為預防皮蛇上身，因此許多人會施打帶狀疱疹疫苗。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述1篇最新大型研究指出，接種過帶狀疱疹疫苗的族群，老年罹患失智症的風險相對較低，尤其女性更為明顯。推測可能與減少病毒復發、提升免疫調節及醫療路徑影響有關，因此施打帶狀疱疹疫苗不只能防皮蛇，或許能防止失智症。

何謂帶狀疱疹？蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，帶狀疱疹是1種由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起的疾病，俗稱皮蛇。這種病毒在年輕時感染過水痘後會潛伏在體內，年老免疫力下降時容易復發為帶狀疱疹。除了引發皮膚病變和疼痛，科學家懷疑這種病毒還可能影響神經系統，增加失智症風險。

醫師說明，帶狀疱疹是1種由水痘帶狀疱疹病毒引起的疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說明，帶狀疱疹是1種由水痘帶狀疱疹病毒引起的疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

最近更發現接種帶狀疱疹疫苗，或能降低失智症風險，蔡明劼引述《Nature》期刊中的1篇英國威爾斯大型研究，為了探討疫苗對失智症的影響，利用大規模電子健康記錄數據，將老年人按出生日期分為2組：有資格接種疫苗與無資格接種疫苗，其中有資格接種者中，47.2%實際接種疫苗，而無資格接種者幾乎沒有接種。

疫苗降低失智風險 推測與3機制有關

​研究經過7年追蹤，結果顯示，接種疫苗者發生新診斷失智症的比例減少3.5%，約減少20%的相對風險，尤其在女性身上效果更為明顯。研究團隊也在英格蘭和威爾斯的結合數據中，使用死亡證明上的失智症診斷來驗證，結果一致。針對該研究成果，推測與3機制有關：

1.減少病毒復發：接種疫苗可減少病毒活化，減少神經受損。

​2.提升免疫調節：疫苗誘發免疫反應，間接降低神經發炎的風險。

​3.醫療路徑影響：減少因帶狀疱疹發作而使用醫療資源，間接減少失智症診斷機會。

蔡明劼總結，事實上，已經有不只1篇文獻提到類似這樣的結果，大部分研究都顯示出，接種帶狀疱疹疫苗的族群有較低的失智症發生率。不過，他也提醒，並不是用帶狀疱疹疫苗來「治療失智症」，而是發現帶狀疱疹疫苗可能具有「預防失智症」的意外效果，尤其對女性更有幫助，期待未來有更多研究證明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中