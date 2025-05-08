健康網》研究：帶狀疱疹疫苗或能防失智 女性保護力更顯著

研究顯示，施打帶狀疱疹疫苗不只能防皮蛇，或許能防止失智症；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為預防皮蛇上身，因此許多人會施打帶狀疱疹疫苗。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述1篇最新大型研究指出，接種過帶狀疱疹疫苗的族群，老年罹患失智症的風險相對較低，尤其女性更為明顯。推測可能與減少病毒復發、提升免疫調節及醫療路徑影響有關，因此施打帶狀疱疹疫苗不只能防皮蛇，或許能防止失智症。

何謂帶狀疱疹？蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，帶狀疱疹是1種由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起的疾病，俗稱皮蛇。這種病毒在年輕時感染過水痘後會潛伏在體內，年老免疫力下降時容易復發為帶狀疱疹。除了引發皮膚病變和疼痛，科學家懷疑這種病毒還可能影響神經系統，增加失智症風險。

請繼續往下閱讀...

醫師說明，帶狀疱疹是1種由水痘帶狀疱疹病毒引起的疾病；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

最近更發現接種帶狀疱疹疫苗，或能降低失智症風險，蔡明劼引述《Nature》期刊中的1篇英國威爾斯大型研究，為了探討疫苗對失智症的影響，利用大規模電子健康記錄數據，將老年人按出生日期分為2組：有資格接種疫苗與無資格接種疫苗，其中有資格接種者中，47.2%實際接種疫苗，而無資格接種者幾乎沒有接種。

疫苗降低失智風險 推測與3機制有關

​研究經過7年追蹤，結果顯示，接種疫苗者發生新診斷失智症的比例減少3.5%，約減少20%的相對風險，尤其在女性身上效果更為明顯。研究團隊也在英格蘭和威爾斯的結合數據中，使用死亡證明上的失智症診斷來驗證，結果一致。針對該研究成果，推測與3機制有關：

1.減少病毒復發：接種疫苗可減少病毒活化，減少神經受損。

​2.提升免疫調節：疫苗誘發免疫反應，間接降低神經發炎的風險。

​3.醫療路徑影響：減少因帶狀疱疹發作而使用醫療資源，間接減少失智症診斷機會。

蔡明劼總結，事實上，已經有不只1篇文獻提到類似這樣的結果，大部分研究都顯示出，接種帶狀疱疹疫苗的族群有較低的失智症發生率。不過，他也提醒，並不是用帶狀疱疹疫苗來「治療失智症」，而是發現帶狀疱疹疫苗可能具有「預防失智症」的意外效果，尤其對女性更有幫助，期待未來有更多研究證明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法