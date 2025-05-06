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健康網》母親節護手指南！ 4大招遠離「媽媽手」

2025/05/06 21:25

陳鈺泓點出，許多媽媽習慣以手腕出力抱孩子，長久下來容易造成肌腱過勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳鈺泓點出，許多媽媽習慣以手腕出力抱孩子，長久下來容易造成肌腱過勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母親節將至，不妨多關心媽媽辛勞的雙手。從懷孕期間的撫摸，到育兒、做家務、料理三餐，媽媽的手幾乎沒有停下來過，長年負荷也讓許多媽媽飽受「媽媽手」所苦。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」上發文分享，掌握4大關鍵原則，能減少媽媽手發病：適度休息、正確抱姿、使用護具、手部伸展運動。

陳鈺泓表示，「媽媽手」醫學名稱為狹窄性肌腱炎，是常見於長時間使用手腕、手部反覆勞動者的肌腱發炎問題。常見症狀包括手腕及虎口疼痛、活動困難，甚至影響日常生活。預防「媽媽手」並不困難，只要掌握4大關鍵原則，就能大幅減少發病風險：

1. 適度休息：無論家務再多，也應適時讓手腕休息。長期過度使用手指和手腕容易導致肌腱發炎，家人應多分擔家務，讓媽媽的雙手不再超時工作。

2. 正確抱姿：許多媽媽習慣以手腕出力抱孩子，長久下來容易造成肌腱過勞。建議用手臂支撐寶寶重量，五指自然張開，避免過度施壓手腕。

陳鈺泓建議，媽媽抱小朋友可以用手臂支撐寶寶重量，五指自然張開，避免過度施壓手腕；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳鈺泓建議，媽媽抱小朋友可以用手臂支撐寶寶重量，五指自然張開，避免過度施壓手腕；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 使用護具：若手腕已有不適，應使用護腕穩定關節，減少肌腱摩擦，並搭配嬰兒背帶、枕頭等輔助工具分擔手部壓力。

4. 手部伸展運動：每天花幾分鐘進行橡皮筋開合運動、按摩痛點，可舒緩緊繃肌腱並增強手部肌力，預防發炎。

「媽媽手」並非媽媽的專利，長時間勞動的爸爸、祖父母甚至上班族也可能發生。陳鈺泓提醒，與其單靠媽媽一人承擔家庭大小事，不如全家一起動起來，分工合作，讓媽媽的手得到真正的休息與呵護。讓我們用行動代替口號，從關心媽媽的雙手做起。

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