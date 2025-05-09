健康網》排尿不乾淨小心感染！ 醫教4招告別殘尿困擾

戴定恩提醒，長期憋尿會讓膀胱的感覺逐漸遲鈍，時間一長，容易引發尿不乾淨或無法順利排尿的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代生活中，許多人因為工作、生活壓力或年齡增長等原因，會面臨排尿不乾淨的困擾。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩指出，尿不乾淨可能導致泌尿道感染、腎臟逆流，甚至最嚴重的腎衰竭風險；他提供4招，包含有尿意就上、坐著尿、多喝水、凱格爾運動，來幫助告別殘尿困擾。

戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」分享，總覺得尿尿沒排乾淨，可能是所謂的「殘尿困擾」所致。他指出，正常的排尿後，膀胱中會剩下約50-60毫升的尿液（大約半杯水量）。隨著年齡的增長，這個數字可能會大幅上升，殘尿量飆破100毫升，進而增加尿液滯留風險，導致泌尿道感染、腎臟逆流，嚴重甚至腎衰竭。

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戴定恩提供4個簡單的生活習慣建議，幫助大家告別殘尿困擾，維護泌尿健康：

1. 有尿意就去，別硬忍！

長期憋尿會讓膀胱的感覺逐漸遲鈍，時間一長，容易引發尿不乾淨或無法順利排尿的問題。

2. 坐著尿，比懸空好！

戴定恩表示，懸空上廁所會使骨盆底肌肉過度緊張，可能導致尿液排不乾淨。男性排尿不順、女性尿失禁等問題，也可能與這個不良習慣有關。

戴定恩說，每天攝取2000-2500c.c.的水量，有助於尿路的沖洗，減少病菌滋生；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 別怕喝水，反而要喝！

戴定恩說，有些人因怕頻繁排尿而不敢喝水，但這樣反而會讓尿液濃縮，增加感染風險。每天攝取2000-2500c.c.的水量，有助於尿路的沖洗，減少病菌滋生。

4. 凱格爾運動，天天都要！

每天進行3次凱格爾運動，每次收縮5秒鐘、放鬆5秒鐘，能有效鍛鍊控尿肌，增強膀胱的排空能力。

戴定恩強調，良好的排尿習慣對於維護泌尿健康至關重要。無論是日常生活還是遊玩，養成正確的排尿習慣，讓你不僅能更舒適地享受活動，還能有效避免殘尿帶來的健康問題。

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