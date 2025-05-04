健康網》塑膠製品超傷「心」？ 美研究：東亞死亡佔比42％

研究發現，鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯與2018年全球35萬6238例心臟病死亡有關，其中東亞地區佔比42％；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗滌劑、塑膠吸管等塑膠製品超傷「心」。美國紐約大學朗格尼醫學中心最新研究發現，常見物質鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP），與2018年全球35萬6238例心臟病死亡有關，其中東亞地區死亡人數與塑化劑相關佔比達42％，研究作者認為，這些國家接觸化學物質比例更高，可能與塑膠產業快速發展，且缺乏嚴格製造規範有關。研究發表在《刺胳針電子生物醫學》（Lancet eBioMedicine）。

研究人員指出，DEHP為使用最廣和產量最大的塑化劑，但尤以中東、南亞、東亞和太平洋地區的死亡人數約佔總數的4分之3。研究主要作者、紐約大學格羅斯曼醫學院副研究員薩拉·海曼（音譯，Sara Hyman） 表示，透過研究強調DEHP與全球主要死亡原因之間的關聯，且亦證明，這些化學物質對人類健康構成巨大的威脅。

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除了DEHP，微塑膠對心臟健康的影響也引起關注。1項研究發現，頸動脈斑塊中含有微塑膠的患者，其心臟病發作、中風或死亡的風險是未檢出微塑膠者的4.5倍。這些微小塑膠顆粒可能透過食物和水進入人體，並在血管中積聚，導致發炎反應，進一步增加心血管疾病的風險。

該研究的資深作者、紐約大學格羅斯曼醫學院環境兒科和環境危害研究中心主任萊昂納多·特拉桑德（音譯，Leonardo Trasande）補充，這項分析目的並非用來斷定DEHP是否直接或單獨導致心臟病，也尚未涵蓋其他類型的DEHP或不同年齡層的死亡率。

換言之，與這類化學物質相關的心臟病死亡總人數，可能遠比目前估計的更高。未來研究將進一步追蹤降低DEHP暴露是否能顯著減少死亡率，並擴大探討其對早產等其他健康問題的影響。

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