南市確診今年首例百日咳 初期症狀易與感冒混淆

台南市衛生局表示，市內發生首例百日咳確診個案，為一名出生約2個月的嬰兒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市確診今（2025）年首例百日咳個案，百日咳的初期症狀容易與感冒混淆，特別是尚未完成疫苗接種的嬰幼兒為高風險族群，南市衛生局籲請家長按時帶孩童接種疫苗，提高警覺避免疫情擴散。

南市衛生局表示，確診個案為一名出生約2個月的嬰兒。該嬰兒自3月25日出現類似感冒的症狀，曾前往診所就醫，但病情未見改善，後續轉診至醫院治療並通報檢驗，於4月29日確認罹患百日咳，目前經藥物治療後已改善。針對該個案，衛生局已進行相關接觸者匡列，同住接觸者2人，已安排進行預防性投藥。

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衛生局表示，百日咳的初期症狀容易與感冒混淆，尚未完成疫苗接種的嬰幼兒為高風險族群，其他年齡層也可能感染，但症狀常較輕微或不明顯，容易延誤就醫，進而傳染給家人及其他接觸者。呼籲民眾如出現疑似百日咳症狀，例如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應立即就醫。

衛生局強調，接種疫苗是預防百日咳最有效的方式，政府提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，家中若有嬰幼兒者，務必依時程完成接種，確保其健康。此外，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），於懷孕第28-36週接種，保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種1劑Tdap疫苗，以利保護嬰幼兒健康。

台南市出現今年首例百日咳個案，衛生局籲請家長按時帶孩童接種疫苗。（南市衛生局提供）

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