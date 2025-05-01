免疫療法重大突破！特定腸胃癌患靠藥物免開刀 腫瘤全消失

美國一項研究顯示，免疫藥物Dostarlimab使八成特定腸胃癌患免開刀；圖為T細胞攻擊癌細胞是意圖。（圖取自SCIENCE PHOTO LIBRARY）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新癌症研究顯示，單獨使用免疫療法藥物「Dostarlimab」，或能有效治療帶有特定基因突變的腸胃道腫瘤，使部分患者免於嚴重手術。此研究成果發表於頂尖醫學期刊，為這類癌患帶來新希望。

《華盛頓郵報》報導，這項由紐約紀念斯隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSK）主導的研究，分析了103名原需手術的腸胃道實體腫瘤患者數據。這些患者的腫瘤都帶有「錯配修復缺陷」（mismatch repair deficiencies, MMRd）突變，此突變使細胞無法修復DNA損傷，約佔所有癌症的2-3%。

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試驗結果令人矚目：接受免疫藥物Dostarlimab治療的患者中，高達八成無需再進行化療、放療或手術。其中，全部49名直腸癌患者治療六個月後腫瘤完全消失，追蹤五年未復發。另外54名腫瘤位於結腸、膀胱等部位的患者中，也有35人癌症消失。此成果已發表於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）。

患者每三週接受一次Dostarlimab靜脈注射，共九次。近四成患者無副作用，部分出現輕微皮疹，少數有較嚴重肺部感染等。研究共同主持人路易斯·迪亞茲（Luis Diaz）強調，無需手術就能治療，對年輕患者尤其意義重大，能避免失去器官對生活品質、生育及性功能的長遠影響。

該藥物（商品名「Jemperli」，由GSK藥廠生產）每劑約1萬1500美元（約新台幣36萬8千元），完整療程約需新台幣338萬元。美國食品暨藥物管理局（FDA）已授予其「突破性療法」認定，加速審查。研究團隊期盼此藥能成為MMRd突變患者的治療選項，並獲健保給付。

28歲確診第三期大腸直腸癌的凱莉·斯皮爾（Kelly Spill）是受益者之一。傳統療法意味著失去生育能力並終身使用人工肛門袋。她參與試驗後，腫瘤完全消失且免除後續放療。如今她不僅癌症痊癒，還生了第二胎，即將迎接第三個孩子。

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