健康網》空腹喝咖啡傷身？ 營養師給「3層面」評估解答

營養師表示，喝咖啡後出現不適，就建議換一下飲用時間，或是搭配食物，聰明喝咖啡；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上醒來就想來杯咖啡醒醒腦，但又怕空腹喝會傷身？營養師張宜婷說明，空腹情況下，飲用咖啡可能會對消化道、血糖及荷爾蒙產生影響，因此若為腸胃敏感、血糖異常或喝完咖啡容易心悸者，應避免空腹飲用。除此之外，其實只要喝完出現不適者，就建議換一下飲用時間，或是搭配食物，聰明喝咖啡。

不只長時間沒進食 3情況都算空腹

何謂空腹？張宜婷在臉書專頁說明，空腹不是只有長時間沒進食才叫空腹，只要是胃裡沒有食物（如飯前1小時）或當胃已經完成初步的消化工作將食物排空（如飯後2小時），就可以被定義成空腹。因此可從3層面評估空腹狀態，咖啡對身體的影響：

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1.空腹狀態下，咖啡對消化道的影響：容易分泌胃酸、刺激胃泌素產生，導致消化不良／胃灼熱／脹氣等表現；容易刺激胃、膽汁和胰臟的分泌，有利於消化；刺激結腸的收縮和蠕動功能，容易刺激排便。由此可知，咖啡會促進胃酸分泌和腸道蠕動，空腹時飲用效果更明顯，因此若腸胃敏感者，建議避開空腹狀態飲用。

營養師說明，空腹喝咖啡會刺激結腸的收縮和蠕動功能，容易刺激排便；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

2.空腹狀態下，咖啡對血糖「立即」的影響：抑制肌肉攝取血糖，血糖無法被利用（上升）；抑制胰島素作用，血糖無法被降低（上升）；使皮質醇升高，提高餐後血糖反應（上升）。因咖啡因可能引起急性的血糖失調，如有血糖異常，建議要避免空腹時喝咖啡，可試著在喝咖啡時，搭配一些食物攝入，幫助減緩咖啡因的影響。

3.空腹狀態下，咖啡對荷爾蒙的影響：取代早晨體內皮質醇自然分泌所帶來的提神效果，長期下來，體內自產皮質醇的濃度可能降低，也容易形成對咖啡因的依賴；此外，咖啡也會活化腎上腺素，引起亢奮、提神、代謝加速。每個人對咖啡中的甲基黃嘌呤（如咖啡因）敏感度不同，若喝完後出現亢奮、心悸、失眠等反應，建議減量或暫停飲用，避免空腹時飲用。

張宜婷總結，聽自己身體的聲音最重要！若喝完不舒服，就改一下喝咖啡的時間，或是搭配一些食物，讓咖啡成為加分，而不是負擔。

早晨喝咖啡提神 避開皮質醇高峰期

至於想透過咖啡提振精神，張宜婷建議，避開剛起床時皮質醇自然分泌高峰，也就是醒來後約30至45分鐘內，並在皮質醇及能量開始下滑的時段飲用，例如上午10點到中午之間，或下午2-4時左右，提神效果更明顯。

營養師提醒，想透過咖啡提振精神者，應避開起床後約30至45分鐘內飲用咖啡；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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