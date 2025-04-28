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健康 > 名人健康事

教宗方濟各辭世》靠吃預防腦中風 鮭魚、南瓜入列好食材

2025/04/28 17:44

羅馬天主教教宗方濟各於4月21日安息主懷，享壽88歲。（路透檔案照）

羅馬天主教教宗方濟各於4月21日安息主懷，享壽88歲。（路透檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）上週一（21）日過世，根據梵蒂岡公布死因為腦中風導致昏迷和心臟衰竭。營養師許瓊月彙整研究，分享預防中風飲食原則，包含減鹽降血壓、補充Omega-3脂肪酸如鮭魚、盡量每天5蔬果、避免精製糖與精製澱粉並多吃全穀類如南瓜、每天2000c.c.白開水以上，遠離疾病。

許瓊月於臉書發文指出，中風不只需住院，還有漫長的復健、語言、吞嚥、行動能力的重建，很多長輩一中風就失去了原本的自由與尊嚴。呼籲民眾別等到中風發生，而是從「今天」開始預防。根據《美國心臟學會》（AHA）與《國際中風期刊》（International Journal of Stroke）研究顯示，健康飲食與生活型態的調整，可以預防約80%的缺血性腦中風。

營養師分享預防中風飲食原則，例如多補充Omega-3脂肪酸食物如鮭魚、盡量每天5蔬果、或選擇全穀類如南瓜做主食等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享預防中風飲食原則，例如多補充Omega-3脂肪酸食物如鮭魚、盡量每天5蔬果、或選擇全穀類如南瓜做主食等；示意圖。（圖取自freepik）

飲食5招 泡麵、鹹酥雞少碰

●降血壓從減鹽開始：世界衛生組織建議每日鈉攝取少於2400mg，約1平茶匙鹽，泡麵、醬菜、鹹酥雞是高鈉地雷，能少吃就少吃。

●補充Omega-3脂肪酸：穩定血管內皮，每週2次深海魚類（鮭魚、鯖魚）或亞麻仁籽、核桃，都能幫助心腦血管健康。

●蔬果每天吃（盡可能的吃到5種顏色）：鉀可以幫助排鈉降血壓，例如:地瓜葉、番茄、香蕉、奇異果，不只是幫助排鈉，還能抗氧化、保護血管。

●避免精製糖與精製澱粉：血糖穩定才不傷害血管，少喝含糖飲料、蛋糕及甜點，選擇全穀雜糧類（糙米、燕麥、南瓜等）做主食。

●多喝水，讓血液不黏稠：每天至少飲用2000c.c.白開水，尤其天氣熱或長輩不愛喝水時更要提醒。

許瓊月總結，預防腦中風不是靠運氣是靠選擇，吃進去什麼，會慢慢反映在血管、血壓上，影響十年後的自己，最踏實的做法就是現在就與親友一同做出飲食改變，守護自己也愛家人。

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