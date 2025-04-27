健康網》割包皮害早洩、影響「性」福？ 醫破解2迷思

醫師表示，割包皮害早洩、造成遲射，是常見的迷思，事實上並非如此；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多男性聽到「割包皮」，就會害怕影響床事表現；對此，泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文破解2個跟割包皮有關的迷思，像是害早洩或不持久、容易遲射等，一一來為民眾破解。

迷思1：割包皮=早洩、不持久？

施冠偉強調，割包皮與性功能沒有直接關係。他說，割包皮術後確實會使龜頭在短期內對外界刺激較敏感，但這是「暫時性的」，不需要太擔心。

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迷思2 割完包皮容易遲射？

施冠偉說明，遲射可分為心理性和生理性。最主要的症狀是「超過6個月以上、在性行為時超過30分鐘才射精，甚至是不射精」才算。

他指出，心理性的成因，通常來自不好的性經驗或擔心表現不好；生理性則與服用抗憂鬱藥物、飲酒過度造成麻痺、過度自慰鍛鍊有關。目前尚未有醫學根據指出，割完包皮會導致遲射，民眾別再誤會了！

醫師分享，遲射通常分心因性及生理性，前者通常來自不好的性經驗；後者則與飲酒過度、過度自慰有關；示意圖。（圖取自freepik）

包皮槍技術3優點 術後輕鬆照護

另外，有人會擔心割包皮後傷口醜、不好照顧。施冠偉表示，現在醫學進步，透過「包皮槍」技術，能達到出血量少，疼痛感輕、傷口平整美觀，手術時間短、自動縫合免拆線，恢復期短又輕鬆等要件。

施冠偉補充，一般來說術後7至14天左右就會結痂脫皮。他也列出以下7個術後應注意的護理步驟：

1.拆開並丟棄舊的紗布。

2.使用棉棒沾取生理食鹽水，輕輕地清理包皮傷口上的血塊和舊藥膏。

3.用乾棉棒擦乾傷口。

4.使用棉棒沾取藥膏，均勻地塗抹在整個傷口上（如果使用了包皮槍，釘子處也需要塗抹）。

5.將紗布對折成長條狀。

6.將紗布環繞在包皮的傷口周圍，用膠帶固定，外層可以使用彈性繃帶稍微束緊以便固定。

7.等待回診後，聽從醫生的指示，可以開始使用人工皮。

施冠偉提醒，若術後出現紗布滲血或血止不住、傷口周圍紅腫熱燙，疑似傷口感染等2個狀況，務必立即回診，找專業醫師協助處理。

最後，施冠偉指出，割包皮除了外觀好看以外，還能減少龜頭炎發作機率、降低性病感染風險，以及保持私密部位乾爽、清潔。

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