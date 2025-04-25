健康網》「酒精棉片」消毒皮膚好幫手 食藥署：勿過度及重複使用

在使用其他侵入人體的醫療器械前，可以使用酒精棉片對器械進行消毒，藉以降低細菌感染的機率；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮膚是人體阻擋外來病原菌侵入及感染身體的第一道防線，保持和維護皮膚的清潔是預防疾病感染和保持身體健康的關鍵步驟。而在進行任何侵入身體的治療或檢查前，常需對皮膚進行簡單消毒，此時，酒精棉片是一個方便又有效的工具。

酒精棉片的作用與使用方法

食藥署表示，酒精棉片屬於第二等級醫療器材，是由浸有適量的70%-75%醫用酒精棉片製成。這種濃度的酒精能有效殺滅部分的病菌和病毒，是家庭和醫療場所常見的消毒用品之一。對於許多需要長期監控血糖或注射胰島素的患者，在進行注射前，可以使用酒精棉片擦拭皮膚，對局部皮膚進行消毒，確保針刺部位的清潔。另外，在使用其他侵入人體的醫療器械前，也可以使用酒精棉片對器械進行消毒，藉以降低細菌感染的機率。

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食藥署指出，雖然酒精棉片是便利且有效的消毒工具，但過度使用容易導致皮膚乾燥或刺激，因此，建議在必要時適度使用。使用時也應避免其直接接觸眼睛、口腔等黏膜部位，且不能重複使用。另外，不建議使用酒精棉片直接對皮膚傷口處進行清潔消毒，這不僅會對傷口處產生強烈的刺痛感，也可能影響傷口癒合的速度。

酒精棉片使用注意事項。（圖取自藥物食品安全週報）

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1023期

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