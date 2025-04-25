口腔癌放療後口乾難耐 中醫針藥合治助恢復吞嚥

60歲蔡男口腔癌放療後嚴重口乾三個月無法進食，經奇美醫院中醫針藥治療後症狀改善，恢復吞嚥與睡眠，生活品質大幅提升。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕60歲蔡姓男子罹患口腔癌，歷經手術與放化療後嚴重口乾三個月無改善，常因喝水過多，每晚入睡每半小時就要起來如廁，經奇美醫院中醫部針灸與中藥合治，症狀大幅緩解，順利恢復進食與睡眠，生活品質明顯提升。

蔡男曾接受左臉腫瘤切除與淋巴清除手術，並以左大腿皮瓣修復臉頰。放射線治療中段起出現口乾舌燥，症狀隨治療累積而加劇，口中無唾液導致無法吞嚥，只能喝湯，連粥都喝不下。夜間因乾燥頻頻起身喝水，導致頻尿，失眠嚴重，頸部僵硬亦影響生活。

請繼續往下閱讀...

求診奇美醫院中醫部後，主治醫師許晉嘉依中醫辨證，認為為血瘀夾氣虛與心陽不足。經一週中藥合併針灸後，蔡男感口乾緩解，兩週內口水逐漸恢復，能吃瘦肉粥、豆腐羹等半流質食物，夜間頻尿次數也大幅減少。另因化療引起的手腳麻木與頸部僵硬亦明顯改善。

許晉嘉指出，口腔癌患者約八成在放療中後期出現口乾症狀，多因放射線損及唾液腺與黏膜所致，常合併口破、黏痰、味覺變化與吞嚥困難等。雖現代醫學提供漱口水、促唾劑等支持性療法，但效果有限，病人生活品質仍深受影響。

中醫觀點認為，放療屬火毒，初期傷陰致「陰虛燥熱」，後期易形成「氣血虛、陽虛」與「血瘀」體質，須依體質辨證論治。不同癌症因照射部位不同，症狀也各異，無法用單一處方應對，需經「望聞問切」制定個人化治療方案。

許醫師強調，針對放療後口乾的非致命但困擾性強的不適，中醫治療能提供有效改善，尤其結合中藥、針灸及中藥漱口等多元方式，有助減輕症狀、改善體能與生活品質。

奇美醫院自2009年起推動「癌症病人西醫住院中醫輔助醫療計畫」，2016年再增設「特定癌症病人門診加強照護計畫」，中西醫共同陪伴癌症病人走過治療期，提升照護成效與整體預後。許多病人因此恢復進食與作息，重拾日常生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法